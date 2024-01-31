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中電盈警商譽減值 去年實多賺逾6倍

【明報專訊】中電控股（0002）昨發「盈警」，但實際情况如「盈喜」。集團預期去年旗下EnergyAustralia因會計準則雖就客戶業務商譽減值約59億元，惟有關減值為非現金項目，不會對營運盈利造成影響。且即使計及相關減值後，去年總盈利約66億元，仍較2022年總盈利9.24億元大升逾6倍。

中電表示，去年營運財務表現強勁，計及相關商譽減值前，全年總盈利約為125億元，較2022年的9.24億元大升逾12.5倍；營運盈利亦按年升33%至101億元。中電表示，去年營運財務表現強勁大部分來自香港管制計劃業務的可靠貢獻，而中國業務保持強勁的財務表現、Apraava Energy繼續提高業務利潤；以及EnergyAustralia業績在計入公平價值變動前營運盈利顯著改善，從2022年重大虧損23億元至近收支平衡；至於總盈利除受惠營運盈利增長，亦受惠於EnergyAustralia期內遠期合約錄得公平價值收益21億元、相較2022年為29億虧損。

中電稱，去年底帳目結算中，考慮到下半年一般金融及經濟因素和市場狀况更具挑戰，因此對EnergyAustralia客戶業務的帳面值進行減值測試。由於EnergyAustralia客戶業務受不利能源零售市場趨勢影響，尤其是供電成本上升和競爭加劇，利潤面對更大壓力，而且較高的利率亦對客戶業務的資金成本產生負面影響，因此帶來59億元商譽減值。

中電同日公布，財務總裁戴思力因私人理由將於3月31日移交所有行政職務，由紀安立4月1日起接替。作為交接安排的一部分，戴思力將成為首席執行官的顧問，於6月30日退任所有職務及離開中電。