德勤：市場未恢復 內房或現多次債務重組

【明報專訊】內房「債王」中國恒大（3333）終被高院頒令清盤，令人關注一眾已違約內房股前途問題。德勤中國財務諮詢價值創造及危機諮詢服務副主管合伙人何國樑表示，市場不排除內房會出現「二次、三次，甚至四次債務重組」，皆因部分早期在2021年已重組的內房，經過3年後市場仍未恢復。原先承諾3至5年重組還錢，現在又得再違約，惟有再次重組。
何國樑指出，內房的重組方向一直是希望以時間換空間，等內地樓市好轉，改善資產負債表，當時重組方案往往只預計需3至5年。但現時寬鬆政策出台，購房者信心仍未見改善，「三支箭」及近期針對性融資等政策幫助亦有限，故如融創中國（1918）、奧園（3883）等重組方案長達8至12年。
他續稱，以往重組內容中，債權人多只願意接受交換要約、不涉及「剃頭」（Haircut，指負債方無力還債時，債權人要接受的損失）、削減本金及利息等，現已改為直接「剃頭」五成至八成、削債、債轉股，極少涉及現金成分。
何國樑表示，由於內房債權人的種類多，涉及多方博弈。銀行一般不會申請將公司清盤；相反一些債券投資者可能是基金、個人或投機派，與銀行等機構投資者的思維、做事方法及性質完全不同。不少內房已被激進債權人多次入稟清盤，已知這些債權人未必真心想將其清盤，只是想威逼利誘「拎多啲嘢」，會覺得「清盤無咩嘢，大家玩大咗」。
何國樑又稱，部分老闆亦會考慮，與其燒錢付大筆專業費用去重組，與債權人如「買菜般傾（重組）方案1.0、1.1」，在市場仍無改善下，最終索性選擇「躺平」。
至於本港地產的風險方面，何國樑指出，雖然本港房企負債率多為30%至40%，相對穩健。但由於物業估值持續向下，加上銀行以往在內房的資產敞口比較多，現時為減低風險保障自己都要「落雨收遮」，「（本地房企再融資或續期）無以往咁易，會緊張啲及進取啲，要求起碼還一部分如20%至30%，才會肯展期或重續。」