德勤：市場未恢復 內房或現多次債務重組

何國樑指出，內房的重組方向一直是希望以時間換空間，等內地樓市好轉，改善資產負債表，當時重組方案往往只預計需3至5年。但現時寬鬆政策出台，購房者信心仍未見改善，「三支箭」及近期針對性融資等政策幫助亦有限，故如融創中國（1918）、奧園（3883）等重組方案長達8至12年。

他續稱，以往重組內容中，債權人多只願意接受交換要約、不涉及「剃頭」（Haircut，指負債方無力還債時，債權人要接受的損失）、削減本金及利息等，現已改為直接「剃頭」五成至八成、削債、債轉股，極少涉及現金成分。

部分債權人寧「躺平」 拒燒錢重組

何國樑表示，由於內房債權人的種類多，涉及多方博弈。銀行一般不會申請將公司清盤；相反一些債券投資者可能是基金、個人或投機派，與銀行等機構投資者的思維、做事方法及性質完全不同。不少內房已被激進債權人多次入稟清盤，已知這些債權人未必真心想將其清盤，只是想威逼利誘「拎多啲嘢」，會覺得「清盤無咩嘢，大家玩大咗」。

何國樑又稱，部分老闆亦會考慮，與其燒錢付大筆專業費用去重組，與債權人如「買菜般傾（重組）方案1.0、1.1」，在市場仍無改善下，最終索性選擇「躺平」。

港物業估值降 融資續期需先部分還款

至於本港地產的風險方面，何國樑指出，雖然本港房企負債率多為30%至40%，相對穩健。但由於物業估值持續向下，加上銀行以往在內房的資產敞口比較多，現時為減低風險保障自己都要「落雨收遮」，「（本地房企再融資或續期）無以往咁易，會緊張啲及進取啲，要求起碼還一部分如20%至30%，才會肯展期或重續。」