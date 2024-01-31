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內媒：首批地產項目白名單或月底前落實

【明報專訊】據內媒報道，上周五（26日）內地住建部召開的城市房地產融資協調機制部署會上透露，今年1月底前，第一批地產項目白名單可能落實並爭取貸款。報道採訪多家房企內部人士及出險房企，房企人士表示尚未就新白名單政策接到銀行通知，但已有房企率先行動，積極為項目融資爭取支持。

據華南一出險房企的內部人士指出，受債務爆雷影響，公司評估其項目很難在第一批項目白名單中，但「公司已開會，要求相關人員梳理項目清單，為接下來的項目融資做準備，這是公司的自發行為，主動抓機遇。」

一家尚未出險但受即將到期債務問題困擾的公司內部人士表示，項目白名單制度有利於該公司優質項目融資，此前受市場風聲影響，原本平穩運行的項目，連開發貸都不容易拿到，期待新政盡快落地。

網傳蘇州昨全面取消限購

另1月30日網傳蘇州全面取消限購，買房不再限面積及套數。內媒報道，蘇州市住房和城鄉建設局工作人員表示，買房不再做購房資格審核，新房限售政策仍為兩年。

至於已被高院頒令清盤的佳源國際（2768）清盤人公布，截至昨日，針對公司申索達300億元，境內債權人繼續就追討其申索採取更積極行動，有更多境內項目公司成為破產重整的主體，公司境內及境外營運發展的影響，將導致其資產淨值較2022年中期財報披露的資產淨值大幅下降。清盤人指出，已與潛在的資金提供方展開討論，但在確保獲得足夠的資金以推進債務重組方面遇到一定困難，在缺少足夠資金的情况下將無法成功重組。