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泰瑞達78億製造業務撤出中國 受累美持續收緊半導體技術出口管制

【明報專訊】美國白宮持續收緊對華出口技術管制，令部分半導體企業的在華業務受打擊。美國半導體測試設備巨頭泰瑞達（Teradyne）（美：TER）的發言人周一表示，受對華出口技術管制影響，其供應鏈受挫，因此於去年從中國撤出價值10億美元（約78億港元）的製造業務。泰瑞達位於蘇州的半導體測試設備製造基地，已包銷給偉創力（美：FLEX）。

美國政府於2022年10月頒布半導體技術對華出口限制後，泰瑞達已將其生產業務撤出中國。該公司在2022年的年度報告已警告，白宮於當年10月頒布的出口管制對業務的潛在影響，並於2023年10月透露，這些出口限制影響了泰瑞達對中國部分企業的銷售，也影響到其製造及研發業務。

指已獲美授權 部分供應商仍不供貨

泰瑞達全球合規總監Brian Amero上周五指出，若要在中國維持生產，必須尋求美國政府的緊急授權，「我們認為此舉的風險太大，因此決定將製造業務撤出中國」。Amero表示，就算已獲授權，部分供應商仍不肯供貨，導致其供應鏈受阻。即使泰瑞達最終獲得所需許可，而美國政府於2023年10月進一步收緊出口管制時，晶片測試設備也獲得一些豁免，但其業務仍然面臨掣肘。

Amero稱，雖然泰瑞達並非美國對華出口限制的「直接目標」，但也「受到這些規則的重大影響」，並體現於市場份額。截至去年10月1日的3個月內，中國市場佔泰瑞達總收入的12%，相比前一年同期的比例為16%。

美國對華的技術出口限制，也導致韓國半導體產業進退維谷。彭博社上周的報道指出，韓國記憶體晶片大廠SK海力士於2020年以90億美元從英特爾（Intel）（美：INTC）購入位於中國大連的工廠，以增強在中國的產能，不過受美國的限制措施影響，大連廠房一直面臨很大不確定性，以致無法推展大規模資本支出計劃。直到去年秋季，美國政府向韓國三星及SK海力士頒布豁免，容許它們向中國廠房提供晶片製造設備，令事情似乎出現轉機。

擴美日市場 J.E.T上市來股價升1.6倍

不過彭博社的分析指出，考慮到美國總統大選和美國政策的不確定性，無法保證韓國企業一直獲得美國政府的豁免，影響到業界擴張業務。SK海力士則否認會出售大連廠房。

憑藉擴展美國及日本市場的策略，日本晶片設備製造商J.E.T自去年9月在東京上市以來股價升166%，跑贏費城半導體指數同期的28%升幅。市場人士看好J.E.T在日本本土及海外市場贏得新客戶，不過值得注意的是，該公司目前約一半收入來自中國市場。J.E.T.預計，到2027年，來自美國和日本的總收入將佔其銷售額25%。不過在截至2023年9月的9個月內，J.E.T.只有不到1%收入來自日本。市場人士預期，該公司未來仍需依賴中國市場的需求。

此外，以製造攝影機而聞名的日本佳能（Canon）表示，爭取今年把納米壓印（Nanoimprint lithography）半導體製造設備推出市面，與荷蘭光刻機巨頭ASML（美：ASML）的極紫外光（EUV）光刻機競爭。納米壓印是光學光刻的低成本替代方案，繞過傳統的光刻技術，直接將電路圖案壓印於晶圓。佳能聲稱，其設備較ASML廉宜得多，耗電量更可減少九成。

不過新設備能否對華出口成疑，由於日本的出口管制廣泛地針對先進半導體製造設備，且必須與美國保持一致，有可能妨礙佳能的新設備銷售。

（綜合報道）

[國際金融]