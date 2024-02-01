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社交媒體新趨勢：短片、Instagram和演算法

【Presented by：WAW Creation】上周我為貿發局的數碼學堂主持了「2024年社交媒體新趨勢」的線上講座，報名人數是破紀錄的超過三千人。事實上，每年我都至少講一次這個主題講座，似乎品牌和中小企業Marketers 都很感興趣。我覺得自己有點像過年時的風水大師，助人看流年運情，而我講的是 「社交轉運」：社交媒體如何改變品牌的營商命運。

Presented by：WAW Creation

社交媒體的新趨勢實際上有很多，但我挑選了一些可以行動的要點跟大家分享。

將短片納入內容營銷策略

回顧過去一年，我們可以看到品牌在Facebook上的貼文數量相對較少，而短片的數量增加。當然，這個趨勢不僅僅局限於Facebook，隨着小紅書和TikTok愈來愈流行，品牌在Instagram上也非常重視短片和Stories。因此品牌應該將短片製作納入其內容營銷計劃中，甚至應該有專門的短片內容營銷策略。YouTube也不應再被忽視，有片就放一下。

以Instagram作主導

我相信Facebook仍然是香港社交媒體市場營銷中非常重要的一個平台，只是以前是以Facebook為主、Instagram為副，現在應該倒過來更加專注Instagram。因為大家都應該注意到，用戶花在Instagram上的時間更多。是否應該放棄Facebook？我的答案仍是否定的。事實上，在多個社交媒體平台上讓品牌曝光是一件好事，因為現在用戶習慣不僅僅在搜尋引擎上搜尋，也會在社交媒體平台上尋找品牌。品牌有實際需要在不同社交媒體平台上刷「存在感」。

估計演算法趨勢靠觀察競爭者

演算法的趨勢是許多品牌和中小企業私下向我討論的題目。事實這個黑盒子只有平台本身的工程師知道，作為顧問和Agency，我們只能通過觀察多個管理的Page不斷測試和理解。況且即使此刻「猜中」，下一刻又可能已經變化。但有一招很好用，就是觀察社交媒體平台的競爭者，例如，當TikTok的短片功能大熱時，Instagram也推出了類似新功能。如果品牌能夠抓住新功能的機會，通常能夠取得正面效果。

注意Instagram內容格式

就Instagram內容格式而言，如果要排序，我會首先推薦使用短片，其次是Stories和Carousel，最後是圖片格式。品牌往往花費大量時間在製作Post內容上，但忽略了短片和Stories。而Carousel格式用多了但作用仍被低估，實際上，它是將長內容製作成 「懶人包」 的好格式。有價值的內容會被用戶收藏，收藏這行動對Instagram的演算法來說是一個很好的信號。

作為業內人士，其實我們不僅僅在新一年時關注新趨勢，而是整年都關注社交媒體和數碼媒體市場行銷的變化。更重要的是，了解了一些新趨勢後，如何將相應的行動納入自己的品牌策略中。

 

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com