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港股三大指數1月全挫 科指插20％

標籤：經濟

【明報專訊】受累A股及內地經濟數據弱，1月最後交易日恒指曾跌近300點，收報15,485點，跌218點，成交988億元。綜合1月計，恒指累跌1562點或9.4%，是去年3月以來表現最差；國指累跌574點9.96%或574點，連跌6個月見近24年最長跌浪；科指累跌758點或20.1%，更是指數推出以來最差。

A股繼續弱勢，幾乎蒸發上周救市、即宣布降準及減再融資利率以來的升幅（見圖），上證指數收跌1.5%，連跌3日，失守2800點關口；滬深300指數跌29點，收報3215點；深成指跌163點，收報8212點，兩市成交合計增逾一成至7583億元人民幣。總結1月，上證指數累跌逾6%，連跌兩個月；同跌逾6%的滬深300指數首次連跌6個月，深成指及創業板指數分別跌逾13%及16%，亦連跌6個月。

分析：倘15400點失守 或再尋底

內地昨公布官方製造業PMI為49.2，連續4個月處收縮區。恒指昨早低開51點後一度轉升，但PMI數據公布後掉頭向下，午後更曾跌291點，恒指最終收報15,485點，跌218點，國指跌81點，收報5194點，科指收報3005點，跌93點。北水全日淨沽6.3億元，連續第3日淨流出，對上一次連續3日淨流出為去年7月11日；南水北上淨入37.01億元人民幣，連續第二日流入。

「最強蘋果分析師」天風國際證券分析師郭明錤估計iPhone今年出貨量按年料跌約15%，蘋果概念股捱沽，其中料去年少賺五成的舜宇光學（2382）跌近12%，是跌幅最大藍籌，瑞聲科技（2018）跌7.6%；科技股亦普跌，美團（3690）跌4.3%，騰訊（0700）跌逾1%；藥明系繼續受壓，藥明生物（2269）跌8.2%，藥明康德（2359）跌4%，藥明巨諾（2126）跌6%，藥明合聯（2268）更跌9.1%至歷史低位。

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股連跌兩日，再失10天線，走勢上，15,400點是目前的好淡分水線，守不住的話，有二度尋底可能。