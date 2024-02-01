議員李惟宏籲港府入市提振港股

【明報專訊】港股市場持續疲弱，恒指1月累跌9.2%，立法會金融服務界議員李惟宏建議港府利用資源，如外匯基金「帶頭」入市購港股，以提振疲弱不堪的股市。李惟宏提到，現時常傳出市場信心不足，表示「如果市場冇信心，特區政府應該要有信心啦啩？」他續稱，現時外匯基金持有港股及其他市場股票，分別佔外匯基金總資產約3.1%和12.1%，認為現時港府外匯基金購港股比例有上升的空間。
被問到建議港府應將外匯基金購港股的比例增至多少時，李惟宏指不想「箍得咁死」，表示不想指定購入的特定比例，或是規定其動用資源必定要為外匯基金，他指動用的資源可以來自其他地方，如香港投資管理有限公司（港投公司）的資金。
事實上，金管局於上周五（26日）公布，去年外匯基金獲利2127億元，其投資回報率5.2%，惟當中投資港股虧損155億元，其港股回報率為負10.3%。李惟宏表示，現時外匯基金購港股比例為3.1%，其餘約97%的分配資金亦非「包賺」，他明白到外匯基金有責任維持貨幣穩定，但表示只要港府平衡貨幣穩定、投資回報及管理風險等各因素的話，提升外匯基金購港股比例則有實行的可能性。
李惟宏昨舉辦記者會，提出十大刺激港股措施（見表），除提倡港府動用資源購港股外，他亦建議研究下調股票印花稅減幅空間及其成效，他提到現時市場人士提出，將現時買賣雙方各付0.1%下調至0.05%，或只收賣方；李惟宏亦建議改革強積金（MPF）計劃，並參考美國個人退休帳户（IRA）做法，讓僱員可通過券商，將MPF內部分供款可直接投資於個股。