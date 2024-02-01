標普：恒大境外債權人收回款項料需數年

【明報專訊】國際評級機構標普中國企業專員Chang Li指出，內地房企中國恒大（3333）清盤任務艱巨，假設一旦清盤結束，離岸債券持有人每一美元面值將獲得幾美分。即使是這麼一點零頭，債權人要真正收到款項也可能需要等待數年。
同時，Chang Li指在涉及中資開發商的境外違約案件中，法庭上的現金回收率平均為2.8%，而同一類型發行人的境內違約回收率為8.3%，預計在恒大清盤的過程中，回收率也會呈現出類似的差距。
該行又指出，今次中國恒大清盤將突顯一家大型企業清盤任務的艱巨性，並重新設定對違約中資發行人投機級離岸債券回收率的預期，事件將放大衍生連帶風險。
標普全球評級信用分析師Esther Liu亦指出，事件仍有諸多未知之數，發行人的大部分資產和負債都在中國內地，不在香港法院的管轄範圍內。
標普預計，內地樓市正在走出一個加長的L形復蘇，恒大的清盤不會對市場復蘇和全國銷售產生更多的負面影響。但是購房者將轉向財務狀况良好的開發商購買新房，將進一步加劇開發商之間的分化。同時，恒大的境內經營實體繼續致力於完成數十萬套預售住宅的「保交樓」，如果母公司的清盤以某種方式干擾了上述任務，那麼內地房地產市場可能會遭受更大的痛苦。
中國恒大仍需向內地客戶數十萬套預售房屋「保交樓」。當局亦已經優先考慮此目標，故不太可能讓清盤阻礙項目建設。政治上的當務之急亦是保持在岸單位的運營，以履行其住房交付承諾。離岸投資者將面臨的問題是恒大大部分資產都在境內，但有26%的債務仍在離岸。