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中信里昂風水指數：港股料7月後反覆向上

【明報專訊】「玉兔歸穴，青龍出淵」，兔年即將過去迎來龍年。中信里昂按照傳統發布風水指數，以風水角度剖析今年恒指走勢。該行指出，今年八字缺水，通常表示不利於貿易，而於1969年誕生五行屬土、生肖為雞的恒指，難以完全扭轉此趨勢，但八字角度而言則水氣充盈，應能確保門戶暢通。該行預計香港市場起步緩慢，先跌後回穩，在7及8月份恢復元氣後平步青雲，潛龍出淵，鱗光乍現，再達到新高。

科技醫療化工等或大發利市

報告預測顯示，兔子伸長尾巴將龍緊緊纏住，料上半年市場總體疲軟，到仲夏之前不會大幅回升，但若一切順利，之後市場會維持在高位，但騎在龍背上穿越市場並非安穩之旅，該行料恒指於7月後反覆向上。

報告提到，五行輪轉，土降火升，火將繼土後於未來的20年主導，八字中的火直接強化恒指過於清冷的命宮圖，與火相關的行業很可能大發利市，如科技、醫療及化工業等，除傳統的夏季旺季外，料於冬天有一輪反常的爆發。

雖然火系行業異常活躍，但今年最穩定興旺的仍為土，八字中土氣本就旺盛，再以火氣催生，更為勢不可當，預計五行屬土的行業穩如磐石，畜牧業和估價行業將興旺發達。

水成五行最弱 航運貿易或遇風浪

五行屬木的行業今年也許尚能活躍，因八字中缺水，木無水則枯。夏末一輪大水可能讓木系行業帶來興旺，而沉寂多年的藝術行業或將再次崛起，繪畫及音樂等行業將蓄勢待發，但出版業和造紙業將繼續對抗全球無紙化的大勢。至於今年五行最弱則為水，航運及貿易等行業或會遇上風浪，但仍依舊業務繁忙。

回望過去，中信里昂於去年兔年來臨曾預視恒指動作多、但收穫少。該行表示，曾準確預測到夏末秋初的大跌勢，然後兔子（即恒指）就躲進地洞內，不再動彈；按照該行的預測，恒指應當一躍而起於11月抽升，惟只看到恒指跌跌撞撞，未見起色；實際上，恒指由去年農曆新年起（去年2月4日）至今年1月12月間，由21,660點跌至16,245點。中信里指出，其風水指南旨在輕鬆展望香港市場，而並非研究報告。