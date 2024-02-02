北水連續4日淨沽港股 7個月最長

短期減息期望落空，隔晚美股借勢調整，恒指昨高開37點後曾倒跌50點，隨着財新PMI公布後A股一度倒升，帶動港股反彈，最多曾彈319點，但受制20天線，其後升幅反覆收窄，收市僅升81點或0.5%；國指升29點或0.5%，收報5223點；科指彈升60點或2%，收報3065點。

外資連續3日淨流入買A股

北水繼續淨流出，昨淨走13.4億元，連續第4日錄淨走資，累計流出54.3億元，對上一次連續4日淨流出是2023年7月12日。騰訊控股（0700）繼續被北水淨沽，昨日遭淨沽出4.06億元，單是本周4個交易日已被淨沽逾20億元，美團（3690）亦遭淨沽1.77億元；南水北上合計淨流入27.26億元人民幣，為連續第3日流入，累計流入81.7億元人民幣。

個股方面，科技股普遍做好，阿里巴巴（9988）及美團升逾2%，分別收報71.05元和64.1元，騰訊及京東（9618）靠穩，二線科技股升幅明顯，閱文（0772）升7.5%收報24.35元，快手（1024）及嗶哩嗶哩（9626）齊漲逾5%分別收報41.1元和72.1元；內需股亦顯著上升，李寧（2331）升6.1%收報17.62元，是全日升幅最大藍籌，海底撈（6862）及華潤啤酒（0291）同升超過4%分別收報12.82元和29.4元。澳門博彩收入勝預期，加上春節假期將至，賭股做好，銀河娛樂（0027）升近6%至43元，美高梅中國（2282）升5.6%至10.26元，金沙中國（1928）及永利澳門（1128）齊升逾4%分別收報21.35元和6.13元。