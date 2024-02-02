阿里巴巴傳出售銀泰百貨 一潛在買家上月曾商討

【明報專訊】阿里巴巴（9988）變現非核心資產的消息不斷，彭博昨引述消息人士指出，阿里正考慮出售旗下線下零售業務銀泰百貨，並已與數家公司接洽，了解其對銀泰百貨的興趣，反映集團進行大規模重組同時，亦在重新考慮多年來主導線上線下零售行業的目標。報道指出，去年蔡崇信接替張勇擔任阿里首席執行官一職後，集團已發起相關討論，一名潛在買家已在上月與集團討論事宜。阿里沒有回應相關查詢。
翻查資料，阿里早於2017年以總價最多198億元將銀泰（前上市編號：1833）私有化，銀泰當時估值約為40億美元。根據阿里網頁顯示，銀泰經營和管理逾100間百貨門店及購物中心。
報道指出，銀泰私有化是阿里前首席執行官張勇的標誌性收購之一，不過現時阿里正面臨激烈的競爭，正積極發展核心業務及推動雲等新興業務。同時，疫後內地消費市道嚴重下滑，現時仍不清楚銀泰是否足以吸引投資者的興趣，早期試探性談判或會失敗。
報道又稱，即使在疫情前銀泰業務增長步伐依然困難。張勇主導集團期間收購大量實體連鎖店，希望打造實體店「新零售」模式，包括向零售商高鑫（6808）及電器零售商蘇寧（深：002024）投資數十億美元，通過數據和線上服務以達至舊經濟現代化，但近年阿里管理層已較少談論相關概念，尤其是內地政府自2020年起調查集團涉嫌壟斷行為。