moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美銀行面臨4.4萬億商業房產債到期

【明報專訊】自新冠疫情爆發以來，美國商業房地產市場一直處於動盪。紐約社區銀行的巨額虧損，反映部分中、小型銀行開始受到利率高企及商業房地產價格下滑威脅。根據追蹤按揭抵押證券的研究機構Trepp的數據 ，到2025年底，美國銀行業將面臨高達5600億美元（約4.37萬億港元）的商業房地產債務到期，相當於同期到期房地產債務總額一半以上，對美國中、小型地區銀行影響尤甚。

美商廈市場或虧損7.8萬億

根據摩根大通去年4月的報告指出，商業房地產貸款佔美國小型地區銀行資產的28.7%，而大型銀行的商業房地產貸款佔比只有6.5%。

美國商業房地產價值持續下滑，部分由於疫情引發的遙距工作模式變得普及，加上在加息環境下，貸款者的再融資成本攀升，令債務違約風險增加。資深物業投資者、Starwood Capital創辦人Barry Sternlicht本周警告，美國寫字樓市場將面臨超過1萬億美元（7.8萬億港元）虧損。

彭博社稱，新冠疫情爆發以來，寫字樓的問題已非常明顯。由於買賣雙方都難以確定物業價值，令交易量大減。現在由於大量商業房地產債務接近到期，在美聯儲減息前景下，預計交易將有所增加，但賣家可能要割價求售。洛杉磯著名商廈怡安中心（Aon Center）最近以1.478億美元價格易手，較上次2014年賣出的價格低45%。

（綜合報道）

[國際金融]