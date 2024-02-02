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英利率不變 或6月減息

【明報專訊】英倫銀行昨一如預期維持利率5.25厘不變，另刪除必要時將「進一步收緊政策」的警告。部分分析稱，最新的聲明內容以及英倫銀行對今年春季的通脹可能暫時回落至2%目標的判斷，可能為減息打開大門，但當局仍強調政策調整需要更多數據。

仍強調需更多數據判斷

英倫銀行表示，將繼續密切監測通脹壓力及整體經濟的趨勢，包括一系列衡量勞動力市場狀况、薪酬增長及服務業價格指標，以評估目前利率應維持在當前水平多久。英倫銀行貨幣政策委員會目前對利率的取向意見分歧，委員以6票贊成，3票反對，議決維持利率不變。反對票當中，兩票支持加息0.25厘，1票支持減息0.25厘。市場原預期，8名委員贊成利率不變，1人支持加息。交易員目前押注，英倫銀行5月開始減息的概率為五五波，大部分交易員押注6月開始減息，全年合共減息1厘。

鮑威爾周四凌晨釋出3月不會減息信號，拖累美股三大指數周四下挫，昨早段止跌回升。美1月ISM製造業指數升至49.1，是2022年10月以來最高，遠高於市場預期的47，雖仍處於50盛衰線以下，但收縮幅度顯著收窄。市場等待蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）和Meta（美：META）收市後公布業績，以及周五公布的非農數據。在截至1月27日當周，美國首次申領失業救濟人數增至22.4萬人，是2023年11月11日當周以來最高。

（綜合報道）

[國際金融]