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半新股中旭散水 插76%疑炒高散貨 「渣渣輝」概念股成交多平日6倍 未過禁售期

【明報專訊】內地遊戲商中旭未來（9880）昨日經歷「洗倉式下跌」而大瀉76%，收報16.66元（見圖），最低則見15.46元，成交額達2.37億元。中旭未來股價急瀉前，本周三股價創上市4個月來新高，較招股價累升逾4倍。有投資界人士分析指出，是次股價急瀉似為半新股炒高散貨手影，亦不排除有股東借孖展抵押股票遭斬倉。

中旭未來去年9月底上市，當時以「渣渣輝」概念股姿態爆冷獲追捧，淡市中錄得逾百億元超購成「超購王」。上市定價14元，掛牌首數日股價疲弱，但之後持續上升，本周三收報71元，累升逾4倍。所謂「渣渣輝」概念股，是指該公司上市前曾找來張家輝代言拍廣告，但因其普通話不純正而被戲謔為「渣渣輝」。

單日成交佔「街貨」七成

值得注意的是，中旭未來昨日急瀉成交量激增至890萬股，較過去20個交易日日均成交127萬股高出約6倍。中旭未來上市時全球發售1897.6萬股，減去基石投資者認購仍處禁售期的630萬股，以此「街貨」約1268萬股衡量，單日成交已佔約七成，交投量之高似為莊家典型炒高散貨手法。

20分鐘內由60.35元跌至15.78元

據彭博資料顯示，昨日中旭未來股價於上午10時40分左右開始大跌，由60.35元急瀉至上午約11時的15.78元，整個急瀉過程歷時約20分鐘，其間有總值約1142萬元、46.56萬股交易；而中旭未來昨日的股份主要於股價低位易手，有462.92萬股於15元以上成交。而25元以上成交股數則有141.04萬股。

未知有無禁售股偷步出籠

半新股中旭未來於去年9月底上市，而其控股股東禁售期截至今年3月27日，而4名基石投資者禁售期則截至今年9月27日，是次股價於股東及基投禁售期解封前已大幅下跌，暫未知有無禁售股違約偷步出籠。

中旭未來的招股分配結果顯示，即使計及行使超額配股權，國際配售中25名最大承配人認購逾1200萬股，仍佔整體公開發售股數逾五成半，街貨貨源歸邊情况明顯。

據中央結算系統（CCASS）及披露權益（SDI）內的資料顯示，近期未見有大規模搬倉的動作，同時亦按現有資料未能判斷，是否有大股東按倉被斬。

明報記者