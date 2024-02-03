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內地批出32款遊戲版號 騰訊有份 股價曾升6%

【明報專訊】國家新聞出版署發布2024年進口網絡遊戲版號名單，共32款遊戲獲批。騰訊（0700）共有3隻遊戲獲批，包括兩款任天堂Switch遊戲《星之卡比新星同盟》及《太鼓之達人》，以及代理的《地下城與勇士：起源》，網易（9999）、完美世界（深：002624）等公司亦有遊戲獲批。

網易亦獲批 股價高開後回落

騰訊昨早股價最多升近6%，收市仍升2.87%至279.4元。不過其他遊戲股表現受壓，網易高開後回落，收市無升跌，報155.8元；心動公司（2400）收市倒跌7.1%至8.94元，中手游（0302）及赤子城科技（9911）分別跌4.7%及6.6%。

其他獲批的遊戲包括網易旗下海外遊戲代理商上海網之易手機遊戲《歧路旅人：大陸的霸者》、完美世界旗下《釣魚：北大西洋》、愷英網絡（深：002517）旗下《納薩力克：崛起》等。據內媒報道，今次國家新聞出版署發放進口網絡遊戲版號的時間較去年3月明顯提前，今年以來遊戲版號發放從數量和節奏上都有明顯提升。

事實上，國家新聞出版署上月26日公布1月國產網絡遊戲審批信息，當時已有115款國產新遊戲獲批，是歷來審批數量第二次突破100款，多於去年12月的105款，包括騰訊、心動公司等旗下遊戲。當時內媒曾指出，多位遊戲業內人士對當局凌晨時分發出審批信息感到震驚，分析預期遊戲行業監管將維持穩中向好勢頭。