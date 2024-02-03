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虛擬資產OTC納監管短期內將諮詢

【明報專訊】財經事務及庫務局長許正宇撰寫網誌「財庫論」指出，虛擬資產生態圈包括場外交易所（Over-the-counter、OTC），多數以實體舖或網上平台形式營運，容易接觸大眾。不過去年部分無牌虛擬資產交易平台的詐騙個案，亦有場外交易所參與其中，誤導投資者將資金轉至這些無牌平台。政府認為有需要將OTC納入監管，將於短期內就擬議的監管框架展開諮詢，期望大眾踴躍表達意見。

許正宇冀大眾踴躍表達意見

許正宇提到，政府設立虛擬資產服務提供者（VASP）發牌制度及監管要求已在去年6月實施，現有兩間持牌虛擬資產交易平台透過牌照升級，可向零售投資者提供比特幣（BTC）和以太幣（ETH）交易服務，平台受監管下給予投資者相當大的保障。考慮到部分平台在發牌制度生效前已在港營運，發牌制度設有過渡期，相關平台需在今年2月29日或之前提交牌照申請。證監會現正積極準備執法，並加強宣傳工作，盡快向公眾更新虛擬資產交易平台名單資料，確保市民清晰了解有關服務提供者是否獲發牌照。

穩定幣方面，許正宇表示，財庫局正與金管局就立法建議進行諮詢，金管局亦將推出「沙盒」安排，向有意並已有具體計劃在香港發行法幣穩定幣的發行人，傳達監管期望和提供合規指引，同時收集他們對擬議監管要求的意見，為期兩個月的諮詢將於本月底結束，呼籲持份者把握時間提交意見。