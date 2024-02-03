蘋果大中華銷售跌13% 遜預期 上季集團收入回復增長 舜宇瑞聲捱沽

明報記者 黃志偉

蘋果首季收入按年升2.07%，2023財年同期跌5.48%至1171.54億美元（見表），為2022財年第四季後首次錄得增長。以地區銷售劃分，僅大中華區銷售按年錄得跌幅，跌12.9%至208.19億美元，是2020財年第四季後最大跌幅；其餘地區的升幅抵消中國市場跌勢，美國增2.34%至504.3億美元、歐洲升9.81%至303.97億美元、日本增加15%至77.67億美元，其他亞太地區銷售額亦升6.58%至101.62億美元。

iPhone銷售升6% 穿戴裝置跌11%

受中國市場滯銷的消息影響，一眾蘋果概念股及手機設備股昨普遍下跌，高偉電子（1415）大跌4%，舜宇（2382）及富智康同跌逾3%，瑞聲（2018）亦跌1.73%。

庫克：將發布AI相關技術

以銷售產品劃分，蘋果iPhone仍是公司最好賣的產品，其銷售按年升6%至697.02億美元；其次服務增長11.3%至231.17億美元。不過，穿戴裝置、家居和配件（Wearables, Home and Accessories）銷售跌11.3%至119.53億美元，iPad亦跌25.3%至70.23億美元。

行政總裁庫克（Tim Cook）於電話會議時稱，今年稍後時間會有與人工智能（AI）相關的技術發布。對於中國市場銷售下跌，他稱iPhone銷量減少約中單位數，以致按年銷量下滑。不過，公司在中國內地的升級用戶數量按年有所增長，長期而言，仍對中國市場保持樂觀。

另外，首席財務官Luca Maestri則表示，當前季度將較難與去年同期作比較，因為公司在當時中國的供應鏈受限制中逐漸恢復，消費者對於iPhone的需求得以釋放，令銷售額增加近50億美元。Luca Maestri預計，若撇除該等因素影響，相信當前季度的總收入及iPhone收入，將會與去年相若。