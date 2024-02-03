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佔內地份額仍達20% 整體市場低迷累出貨

【明報專訊】蘋果在中國市場銷售按年跌約13%，不少評論認為是蘋果品牌在中國市場敗退。但據市場研究機構IDC日前發表報告指出，蘋果去年第四季在中國的市佔率為20%，與前年同期的20.6%相若，並首次成智能手機龍頭一哥，反映中國內地消費者並非棄用iPhone。

去年內地出貨量近10年最低

據統計，中國智能手機市場出貨量有所下滑，去年更見近10年以來最低。

IDC報告提及，去年第四季中國智能手機市場出貨量按年增1.2%至7363萬部，但市場表現仍明顯低於預期，主要集中在蘋果iPhone 15、華為Mate 60、小米14。全年計，中國智能手機市場去年出貨量見近10年以來最低，約2.71億部，按年跌5%。綜觀全年，上半年受經濟環境和疫情延續影響，整體手機市場仍處於低迷階段；下半年隨經濟環境改善、社會各界對於手機市場熱度和關注度的提升，市場需求逐漸好轉和改善 ，但尚未完全釋放。

若以去年全年來看，蘋果市佔率仍可按年增加0.5個百分點至17.3%、惟年成長率則跌2.2%。報告稱，蘋果在高階市場受到競爭對手產品的明顯衝擊，加上自身產品升級幅度有限導致吸引力下降，但在第三方渠道持續大幅度的降價促銷推動下，還是吸引了較多消費者的需求。另蘋果相較於安卓（Android）旗艦產品已不具明顯優勢，但iPhone的整體綜合產品力仍是最好之一。