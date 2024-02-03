惠譽料港商廈受壓 銀行存風險 港銀資產質素遇挑戰 點名恒生易受影響

明報記者 歐陽偉昉

上月初外電傳出，本港部分主要銀行不再向槓桿較高或實力較弱的本地地產商提供新融資，不少銀行收縮現在貸款或要求更多抵押品。

對此，惠譽相信，香港銀行正在通過要求貸款人採額外加強信用度的措施，並維持保守的借貸比率，以減少商用地產的相關風險，評估該行所評級的銀行，商用物業相關的貸款借貸比率平均只有少於50%。截至去年9月底，地產發展和投資佔銀行貸款餘額為15.7%，佔銀行總資產5.9%。

近期降風險措施助紓壓力

惠譽估計，銀行降低風險的措施，有助銀行今年紓緩有抵押商用地產潛在估值下降，撥備佔貸款餘額比例的上升的壓力。無擔保貸款方面，惠譽指相關風險取決借款人財務實力，以及獲得其他現金流的能力，幫助他們應付個別市場。

同時，惠譽引述數據，至去年底本港甲級辦公室空置率升至12.9%，新竣工面積料自2022年以來保持高位，對租用率和租金造成壓力。數年前市場較暢旺時，有地產商以較高成本購入土地，該批新完工和在建辦公室物業，今年或有估值惡化的風險，有可能影響投資組合較集中的發展商。

整體而言，惠譽指出，過去數年本港銀行已為內地房地產相關貸款作出大量撥備，降低本地地產相關風險，預期港銀信貸成本和不良貸款率將會輕微下降，本地商用地產對銀行資產品質和獲利能力的影響，將比前兩年為小。

憂零售存下行風險 不利非優質舖

零售商舖方面，惠譽稱今年到期的租金大多在2020年和2021年到期，租金料會持平或輕微向上。不過該行指出，由於香港居民到內地消費人數激增，可能會導致本地消費流失，零售業存在下行風險。雖然情况尚未影響香港高級購物中心的租用率，但趨勢若然持續，非優質零售商舖可能會有更高風險。