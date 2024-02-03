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摩通：投資者看淡樓市 首選領展長實新地

【明報專訊】摩根大通發表最新研究報告指出，據該公司的投資者情緒調查，機構投資者對香港地產股持悲觀態度，但並非如外界所擔心般悲觀。大多數投資者認為今年樓價跌幅會少於10%，並可能於明年上半年復蘇，大多數人不擔心違約風險或系統性風險。雖然很多被訪者會持地產股偏少，但有71%表示持倉會在未來3至6個月維持現狀，只有2%看好後市。

調查：對地產股悲觀佔比71%

該行稱在眾地產股中，資產負債表表現強及非自選零售類股份如領展（0823）、長實（1113）及新鴻基地產（0016）作首選；但建議避開高槓桿及與寫字樓相關的地產股如新世界發展（0017）、冠君產業信託（2778）及置地控股。反而投資者對九龍倉置業（1997）非如該行般悲觀，有看法認為該股現時股息率處5厘至6厘歷史高水平及合理，但亦有意見認為，該股會隨着核心物業海港城的價值降低，可能遭到降級。

綜合而言，摩根大通對近期地產股看法抱審慎取態，料住宅價格繼續下跌，零售及商業市場會面對挑戰，就算政府落實「減辣」，現時疲弱的宏觀情况，已經蓋過了政策放鬆的效果。其調查結果亦顯示，對香港地產股看法悲觀的比例達71%，當中非常悲觀及悲觀的佔比各佔20%及51%。同時分別有34%被訪者料香港地產股要經歷多年降低評級過程，亦有20%認為降級幅度溫和。當中只有17%被訪者認為今年下半年樓市復蘇，約39%料明年上半年復蘇。從各類投資者的持倉分析，持倉較基準為少的佔比達44%（見圖），當中長倉者持倉較少佔比高達52%。在未來3至6個月表示會維持現有倉位者則佔比高達71%。