星展資產管理總值升14% 稱港仍屬全球財管中心

近日有評論指出，香港與新加坡在資產管理規模此消彼長，有資產移至新加坡，星展香港區零售銀行業務及財富管理總監毛安杰（Ajay Mathur）稱，受地緣政治因素帶動，客戶希望放置資產在安全地方，新加坡的財務穩定而且地位中立，新加坡資產管理因此受惠。不過，他指該行在港資產管理規模去年有所上升，顯示有足夠的新資金流入香港，而他們開設新的理財中心，反映他們認為香港有業務機會的看法。

對理財通2.0前景樂觀

跨境理財通2.0修訂將於本月26日實行，向客戶介紹產品、個人投資額度和投資產品範圍皆有放寬。理財通推出兩年半以來，現時內地客戶絕大部分存放在定期存款，投資在基金佔比相當較少。不過龐華毅表示，對理財通2.0前景樂觀，目前內地儲蓄率高達47%，由於房地產市場疲弱、本地資本市場問題，有大量財富有待投資，有在貨幣、產品的多元化配置需求。他認為市場情緒終將回復，龐大的儲蓄對香港和內地銀行均為機遇，理財通2.0個人投資限額提升至300萬元，產品範圍擴闊到中高風險，相信內地投資者會樂於使用。毛安杰則指出，雖然南向資金來港最初是定期存款，但隨着更多資金流入、亦有多元化投資的需求，相信情况會有改變。