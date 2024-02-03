Meta首派息兼加碼回購 股價早段升20%創新高

MarketWatch的評論文章指出，Meta計劃3月起按季派發股息，可能是蘋果逾10年前恢復派息以來，矽谷科技界最重大的派息決定，可能促使投資者爭取亞馬遜（美：AMZN）和Alphabet（美：GOOG）等科技巨頭跟隨。該評論文章又認為，考慮到道指絕大部分成分股也派發股息，Meta加入派息行列可能有助其納入道指成分股。Meta表示，派息使資本回報計劃更平衡，不過股票回購仍是向股東返還資本的主要方式。彭博社的分析指出，派息及擴大股票回購，可能會贏得投資者較大的耐性，允許其繼續為AI和元宇宙加大投資。

上季利潤按年增逾兩倍

迹象顯示，Meta行政總裁朱克伯格此前將2023年列為「效率年」的削減開支舉措已經奏效。第四季利潤按年增長逾兩倍至140億美元。朱克伯格稱，更精簡的架構有利於政策迅捷執行，這將成為Meta的恒常營運方式。

聚焦於AI領域的投資，使定向廣告變得聰明，促進廣告業務發展。Meta第四季整體收入按年增長25%至401億美元，是兩年多以來最大的收入升幅。中國的電商及遊戲商等，是其廣告收入增長的主要來源。來自中國商戶的收入，佔Meta全年銷售額10%，為其全球總收入增長貢獻5個百分點。

此外，由於虛擬實境（VR）頭戴設備的銷售強勁，Reality Labs硬件部門季度收入按年增長逾47%至10.7億美元，首次突破10億美元大關，不過該業務的季度經營虧損達46.5億美元，而Meta仍將在元宇宙及AI領域大舉投資，預期全年資本支出可達370億美元，較2023年增長90億美元，目標是與微軟（美：MSFT）及Alphabet加強競爭。

朱克伯格認為，在AI競賽相對於同業的優勢，是其社交平台擁有大量公開數據，較競爭對手從網上抓取的公共資料都要多，有利於AI模型訓練。

（綜合報道）

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