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亞馬遜料AI推動雲收入增長 股價升7%

【明報專訊】亞馬遜（美：ANZN）在聖誕購物旺季的電商業務，創新冠疫情初期以來最強勁的增長，加上其增長引擎AWS雲端服務的增長加快，並預計隨着客戶對生成式AI服務的需求增加，AWS在2023年底的較快增長趨勢仍將在2024年持續，推動亞馬遜昨早段股價升逾7%，創52周高位。

亞馬遜備受關注的AWS雲端服務第四季收入按年增長13%至242億美元，高於此前兩季的12%升幅。此前由於客戶削減開支，令AWS的增長持續放緩。不過亞馬遜最新透露，客戶對AWS的生成式AI產品很感興趣，可望帶動收入增長。

電商業務報捷 上季增長9%

此外，聖誕旺季的網購銷情熱烈，加上受到10月的Prime會員日促銷活動推動，亞馬遜第四季的電商業務按年增長9%至705億美元，增幅是疫情初期以來的新高。為實現收入多元化，亞馬遜加大對購物網站的廣告銷售力度，令季度廣告收入按年增長27%至147億美元。隨着Prime Video近期引入廣告，料相關收入增長仍將繼續加快。

亞馬遜第四季整體收入按年增長14%至1700億美元，收入增幅約為開支增長的兩倍。受裁員等節省成本措施推動，亞馬遜季度利潤增至106億美元，較前一年同期的2.78億美元，增長37倍。去年裁員3.5萬人的亞馬遜，近期繼續宣布裁員措施控制成本，並表示會對新投資維持審慎的態度。亞馬遜預計第一季經營利潤可達120億美元，高於分析師預期。

（綜合報道）

[國際金融]