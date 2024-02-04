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內地上月20億美元湧境外ETF

標籤：經濟

【明報專訊】內地股市連年下跌，投資者資金湧向在內地上市的境外市場的交易所買賣基金（ETF）。彭博報道，單是今年1月已多達20億美元流入這些ETF，逾半湧入美股ETF，另有2.04億美元湧向日本股市ETF。環球資金更連續6個月流走，從內地市場抽走20億美元。美資大行高盛進行調查並發表報告，指內地客料中國實質GDP增長會放緩，但相較去年看好出口，對內房看法不一。

在內地與本港股市連年插水下，內地投資者轉向在境內上市的境外股市指數相關ETF。彭博報道，單是今年1月已有20億美元資金流入這類ETF，為2020年以來單月最多，個別ETF市價更比實際價值出現扭曲，例如有ETF市價超過實質價值四成。以深滬兩地上市的美股ETF為例，普遍與資產淨值現溢價，當中在上海上市的易方達MSCI美國50 ETF（滬：513850）便有溢價5.7%。個別美股ETF如博時標普500ETF（滬：513500）在資金持續流入下，市值突破100億元人民幣（見表）。

有境外ETF市價超實質價四成

該社引述深圳Zhichang Fund Management基金經理Peng Hong表示：「投資者正用腳投票，儘管高溢價追這些ETF存在風險，卻兩害取其輕，若然美股調整他們只是水淹至腳踭，但是若於內地市場撈底，則可能水浸至頸。」上海謙璞投資管理基金經理陳實指出，當市場如此疲弱，不能怪責投資者轉投這些追蹤境外股市的合格境內投資者（QDII）產品出氣。報道指出，在內地投資者對本地市場失去信心之際，環球市場資金更連續6個月自內地市場流走約145億元人民幣，或相當於20億美元。

此外，高盛調查顯示，內地客戶料中國實質GDP增長會呈溫和減速，要實現5%增長未致具挑戰性。同時調查亦發現，內地客戶對今年出口及淨出口錄增長感樂觀，但很多反映在面對歐美加徵關稅下，對中長期出口增長前景表懷疑。大部分人均關注內地通縮，並對內房市場前景持不同看法，個別認為內房市場經過顯著調整後，會在今年再現增長，但大部分認為一線城市二手市場供應仍在上升下，料未見底。