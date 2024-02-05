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新春效應 澳門2月賭收料破200億 10賭場酒店9日長假全線爆滿 叫價未返疫前

【明報專訊】農曆新年檔期將至，澳門博彩及旅遊業界將迎來旺季，雖然年內當地酒店客房數目按年增加超過23%或8852間，達到4.65萬間，但不少酒店在這9日黃金檔期每日都爆滿。博彩及旅遊業界預期，在這個檔期帶動下，澳門今個月賭收有望突破200億元（澳門元，下同），並料往後兩個黃金周檔期會重現同一賭收水平。

明報記者 陳偉燊

從澳門各大賭場及主要酒店官網及預訂平台所見，有10間賭場酒店在農曆年檔期全線爆滿，大部分酒店在2月11日至2月15日初二至初六一房難求（見表）。以威尼斯人的豪華皇室套房年三十晚2月9日預訂房價計，在1月22日至28日最低只需2463.3元（約2391.55港元）預訂，到剛過去周六臨近假期叫價卻大幅上調57%至3868.2元（約3755.53港元）。若按年初一同類房叫價3633.3元（約3527.48港元）計，則比2019年疫情前年初一的4715.8港元仍低25.2%，但是比去年聖誕節正日叫價3228.3元（約3134.27港元）仍有12.5%升幅。

酒店房供應大增 影響叫價

若作跨假期有房供應的酒店如上葡京作比較，今年年初一其豪華客房叫價為3599.2港元，比起去年「十一黃金周」正日叫價5039.2港元低了28.6%，間接反映房間供應增多，當地酒店業界叫價不及過往進取。

實德環球（0487）副主席馬浩文表示，新春檔期旗下酒店預訂已有七至九成，尤以年初三、年初四反應最好，但是房間供應增加致叫價未達2019年水平。不過他說：「集團旗下十六浦索菲特酒店附近增開了二三級酒店，多數未有供應餐飲及賭場，反而帶旺他們的酒店賭場人流。」他又估計今個月澳門賭收可突破200億元。澳門資深博彩從業員林繼光亦同樣估計2月份賭收破200億元，並料今年另兩個黃金檔期所在的5月及10月可錄同樣賭收水平。

在外港碼頭傍經營漁人碼頭的勵駿創建（1680），主席李柱坤指出，新春期間平均計系內多間酒店預訂達七至八成滿，旅客在酒店房消費多為1000至2000元。他相信以集團的非博彩項目消費不太高下，可迎合最新需求。集團旗下勵庭海景酒店更由於是今年花車巡遊尾站，他說至今房間預訂已達九成，料臨近假期前會爆滿。綜合而言他相信今年新春檔期以至春節後賭收表現不俗。

澳門旅業議會：來自港旅客料增

澳門旅遊業議會理事長胡景光更預料，今年農曆年業界會丁財兩旺，料期間日均訪澳旅客數目會超過10萬人，並謂：「金光大道的酒店訂得八八九九，房價已達4000至5000元；澳門市中心酒店平均入住率陸續升至九成以上，房價介乎1000至2000元。」他估計，大部分內地旅客會在年初二起訪澳，訪客潮料維時至年初七或初八，亦估計來自香港的旅客會增加。