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藥明系兩公司澄清：沒收集人類基因數據

【明報專訊】藥明康德（2359）及藥明生物（2269）昨日再發澄清通告，就近期提交美國眾議院和美國參議院的擬議立法草案中，其集團被提及的事項再次作出進一步澄清。藥明康德稱，公司沒有人類基因組學業務，而現有各類業務也不會收集人類基因組數據，而且公司與任何政府或其軍事組織均無任何關聯及關係，在過去沒有、現在甚至未來都不會對任何國家構成國家安全風險，認為集團不應在草案中被預定義為「予以關注的生物技術公司」。

稱與政府或軍方無關聯

先前美國共和黨國會參議員羅姆尼（Mitt Romney）表示，受中國軍方高額補貼的生物科技公司正通過醫療診斷測試，收集世界各地數百萬人的基因和敏感健康數據，以及其他敏感性藥物相關資料，用於中國軍方研究，甚至開發針對美國的生化武器。

藥明生物：續回購股份

藥明康德稱，將繼續與諮詢顧問協力，與草案立法過程相關方展開溝通，草案的內容仍有待進一步審議並可能變更。藥明康德及藥明生物於上月26日草案提出後至上周五止，其間股價累瀉43%以上。藥明康德於26日收市後及30日開市前發出澄清通告，指美議院議案對公司的內容不恰當亦不準確。藥明生物昨晚亦發通告，同樣指公司未在業務中收集人類基因數據，首席執行官陳智勝沒從事任何軍事背景機構及獲取報酬，並表示將繼續按照之前公告進行股份回購。