晉達蘇達輝：觀望高息影響 暫不高追美股

【明報專訊】美國上周五公布就業數據遠勝預期，美國三大指數全周均升逾1%，美匯指數亦上升0.47%，恒指則下跌418點或2.62%，延續過去3年港股跑輸美股走勢。根據中國傳統曆法，昨日（2月4日）是立春，代表甲辰龍年來臨，不少投資者均期望會出現一番新景象，今期封面故事由3年前曾測中本港新股市場泡沫爆破的晉達資產管理投資智庫總監蘇達輝（Philip Saunders）分析最新形勢。蘇達輝認為，雖然美國經濟的確處於結構利好周期，但在未來6至9個月要留意高息環境帶來的影響，他不建議高追美股；作為比較，他認為部分中國優質股票目前估值吸引，因此旗下環球投資已開始累積中國股票。
上周五美國大型科技股facebook母公司Meta（美：META）公布理想業績，首次派息及加碼回購股份，刺激股價勁升20.3%，業績同樣勝預期的亞馬遜（美：AMZN）股價亦上升7.9%，而且美國勞工部當日亦公布，上月非農就業職位增加35.3萬，是一年以來最好表現，更較市場預期多近1倍，顯示當地就業市場強勁，美股三大指數當日分別上升0.35%、1.07%及1.74%，全周亦分別錄得1.43%、1.38%及1.12%升幅，美匯指數全周亦上漲0.47%，收報103.992。
事實上，除了Meta及亞馬遜外，同樣受惠人工智能熱潮的英偉達（美：NVDA）、微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）、Google母企Alphabet（美：GOOG）及Tesla（美：TSLA）去年股價一直顯著跑贏大市，被稱為7隻龍頭科技股（Magnificent 7）。蘇達輝上周在「晉達資產管理傳媒簡報會：龍年投資展望」上指出，在他近40年環球投資及資產管理生涯中，去年很可能是最具挑戰的一年，原因是市場延續了2020年首季新冠疫情大爆發後的走勢，美股出現非比尋常地集中的升勢，由7隻龍頭科技股主導，而根據今年以來最新市况，他認為，現時改稱為6隻龍頭科技股（Magnificent 6）主導美股形勢或更恰當（見圖1）。
就美國宏觀經濟環境而言，蘇達輝指出，隨着近月通脹進一步回落，聯儲局去年12月議息會議更新點陣圖預測時已暗示加息周期已告一段落，下一步便是根據最新經濟數據，以決定何時減息。他分析，美國通脹及息口均已見頂，這當然屬正面，但要留意的是，與2008年金融海嘯後10多年的低通脹期比較，通脹可能在中長期維持於較高水平。
可以留意的是，美國勞工部上周五公布，非農就業職位上月增加35.3萬個，而根據美國財經網站marketwatch.com統計，自從2019年以來，當地非農就業職位每月平均增加33.2萬，與2013年至2018年每月平均僅增加17.6萬比較屬上升近1倍，可見過去逾5年美國勞工市場已出現根本變化，新增職位增長如此強勁，難免會推高工人時薪，為當地通脹帶來持續的壓力，可見蘇達輝上述分析亦有數據支持。
根據蘇達輝的分析，目前美國經濟明顯地處於結構利好周期（Clearly, US economy is in a structurally good position），但聯儲局在2022年3月以來大幅加息5.25厘，聯邦基金利率上端去年7月調高至5.5厘後一直維持至今，高息環境對經濟的影響在未來6至9個月料進一步浮現，其間難免帶來市場波動，屆時可能會出現低吸美國優質資產作為中長期投資的好機會。
蘇達輝表示：「目前去追買美股的話，我們會十分小心，相信在2024年龍年下半年很可能會有更好的入市機會。」他續說，由於2022年10月初開始的美股升浪集中在7隻龍頭科技股（Magnificent 7），因此市寬實在不足，若他的判斷正確的話，美股在未來幾個月出現調整後，再出現的升浪將會更加全面，不會只集中在少數股份，屆時升勢便更加健康。
《Money Monday》認為，美國總統拜登在2021年1月上任後，成功以政策引領生成式人工智能（Generative AI）等新興科技在當地高速發展，大幅提升生產力，推動經濟增長加快，股市亦出現牛市，這情况與拜登同屬民主黨的克林頓（Bill Clinton）在1993年1月20日至2001年1月20日出任美國總統期間，當地出現第一次互聯網革命類似，因此該8年標指表現及聯邦基金利率走勢亦可以作為參考。
根據彭博數據，標指在1993年1月20日克林頓上任美國總統當日收報433點，跟着多年一直大漲小回，2000年3月24日最高報1552點，在2001年1月20日克林頓退任美國總統時報1342點，累積升幅逾2倍（見圖2）；聯邦基金利率上端在1993年首季處於3厘，跟着開始加息周期，1995年首季升至6厘，然後進入減息周期，1998年末季低見4.75厘，不久又再踏入加息周期至2000年次季最高報6.5厘（見圖3）。
蘇達輝指出，與目前美國經濟處於大好形勢不同的是，全球不少國家均正面對滯脹威脅，例如歐洲現時已幾乎陷入衰退，即使當地通脹正回落，惟滯脹風險仍未消除。不過，蘇達輝現時比較看好日本經濟前景，指日本經濟泡沫在1980年代末期爆破、經歷長達近30年的去槓桿周期後，現時已再次進入加槓桿的周期，這意味當地工資及物價上升，走出過去近30年通縮陰霾，日本央行料也會調整近30年的零息政策，指這帶來潛在深遠的影響。
蘇達輝表示：「任何經濟體從負利率或零息政策，走向利率正常化是痛苦的，原因是這意味着貸款成本上升，但我認為，這總比長期維持超低利率環境健康，原因是超低利率環境鼓勵投機，令資源錯誤分配，甚至會引至極端的金融化（extreme financialization）。」
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