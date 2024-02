晉達蘇達輝：觀望高息影響 暫不高追美股

明報記者 葉創成

上周五美國大型科技股facebook母公司Meta(美:META)公布理想業績,首次派息及加碼回購股份,刺激股價勁升20.3%,業績同樣勝預期的亞馬遜(美:AMZN)股價亦上升7.9%,而且美國勞工部當日亦公布,上月非農就業職位增加35.3萬,是一年以來最好表現,更較市場預期多近1倍,顯示當地就業市場強勁,美股三大指數當日分別上升0.35%、1.07%及1.74%,全周亦分別錄得1.43%、1.38%及1.12%升幅,美匯指數全周亦上漲0.47%,收報103.992。

事實上,除了Meta及亞馬遜外,同樣受惠人工智能熱潮的英偉達(美:NVDA)、微軟(美:MSFT)、蘋果(美:AAPL)、Google母企Alphabet(美:GOOG)及Tesla(美:TSLA)去年股價一直顯著跑贏大市,被稱為7隻龍頭科技股(Magnificent 7)。蘇達輝上周在「晉達資產管理傳媒簡報會:龍年投資展望」上指出,在他近40年環球投資及資產管理生涯中,去年很可能是最具挑戰的一年,原因是市場延續了2020年首季新冠疫情大爆發後的走勢,美股出現非比尋常地集中的升勢,由7隻龍頭科技股主導,而根據今年以來最新市况,他認為,現時改稱為6隻龍頭科技股(Magnificent 6)主導美股形勢或更恰當(見圖1)。

美勞工市場強勁 高通脹高息或成常態

就美國宏觀經濟環境而言,蘇達輝指出,隨着近月通脹進一步回落,聯儲局去年12月議息會議更新點陣圖預測時已暗示加息周期已告一段落,下一步便是根據最新經濟數據,以決定何時減息。他分析,美國通脹及息口均已見頂,這當然屬正面,但要留意的是,與2008年金融海嘯後10多年的低通脹期比較,通脹可能在中長期維持於較高水平。

可以留意的是,美國勞工部上周五公布,非農就業職位上月增加35.3萬個,而根據美國財經網站marketwatch.com統計,自從2019年以來,當地非農就業職位每月平均增加33.2萬,與2013年至2018年每月平均僅增加17.6萬比較屬上升近1倍,可見過去逾5年美國勞工市場已出現根本變化,新增職位增長如此強勁,難免會推高工人時薪,為當地通脹帶來持續的壓力,可見蘇達輝上述分析亦有數據支持。

料美股上半年調整後 下半年升勢更全面

根據蘇達輝的分析,目前美國經濟明顯地處於結構利好周期(Clearly, US economy is in a structurally good position),但聯儲局在2022年3月以來大幅加息5.25厘,聯邦基金利率上端去年7月調高至5.5厘後一直維持至今,高息環境對經濟的影響在未來6至9個月料進一步浮現,其間難免帶來市場波動,屆時可能會出現低吸美國優質資產作為中長期投資的好機會。

蘇達輝表示:「目前去追買美股的話,我們會十分小心,相信在2024年龍年下半年很可能會有更好的入市機會。」他續說,由於2022年10月初開始的美股升浪集中在7隻龍頭科技股(Magnificent 7),因此市寬實在不足,若他的判斷正確的話,美股在未來幾個月出現調整後,再出現的升浪將會更加全面,不會只集中在少數股份,屆時升勢便更加健康。

可參考克林頓年代美股美息走勢

《Money Monday》認為,美國總統拜登在2021年1月上任後,成功以政策引領生成式人工智能(Generative AI)等新興科技在當地高速發展,大幅提升生產力,推動經濟增長加快,股市亦出現牛市,這情况與拜登同屬民主黨的克林頓(Bill Clinton)在1993年1月20日至2001年1月20日出任美國總統期間,當地出現第一次互聯網革命類似,因此該8年標指表現及聯邦基金利率走勢亦可以作為參考。

根據彭博數據,標指在1993年1月20日克林頓上任美國總統當日收報433點,跟着多年一直大漲小回,2000年3月24日最高報1552點,在2001年1月20日克林頓退任美國總統時報1342點,累積升幅逾2倍(見圖2);聯邦基金利率上端在1993年首季處於3厘,跟着開始加息周期,1995年首季升至6厘,然後進入減息周期,1998年末季低見4.75厘,不久又再踏入加息周期至2000年次季最高報6.5厘(見圖3)。

歐洲陷衰退邊緣 日本走出通縮

蘇達輝指出,與目前美國經濟處於大好形勢不同的是,全球不少國家均正面對滯脹威脅,例如歐洲現時已幾乎陷入衰退,即使當地通脹正回落,惟滯脹風險仍未消除。不過,蘇達輝現時比較看好日本經濟前景,指日本經濟泡沫在1980年代末期爆破、經歷長達近30年的去槓桿周期後,現時已再次進入加槓桿的周期,這意味當地工資及物價上升,走出過去近30年通縮陰霾,日本央行料也會調整近30年的零息政策,指這帶來潛在深遠的影響。

蘇達輝表示:「任何經濟體從負利率或零息政策,走向利率正常化是痛苦的,原因是這意味着貸款成本上升,但我認為,這總比長期維持超低利率環境健康,原因是超低利率環境鼓勵投機,令資源錯誤分配,甚至會引至極端的金融化(extreme financialization)。」

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[封面故事]