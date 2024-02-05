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往績回顧：3年前測中港股新股泡沫爆破 匯控轉強

【明報專訊】2024年甲辰龍年剛來臨，今期封面故事主角蘇達輝在踏入2021辛丑牛年時、於第286期（2021年2月8日出版）《Money Monday》封面故事也曾接受專訪，當時港股新股熱潮顯著升溫，公開發售及國際配售獲逾千億元資金認購的心通醫療（2160）掛牌股價曾上升近倍後，被視為「內地短視頻第一股」、公開發售凍資逾萬億元的快手（1024）接着上市，股價更曾勁升逾2倍，單日成交額逾375億元。雖然心通及快手業績均仍錄得虧損，但卻獲投資者熱烈追捧，記者請教蘇達輝：「新股是否已出現泡沫呢？」

蘇達輝當時回應，本港流動性十分充裕，因此新股市場出現一點瘋狂，並不令人意外。他教路，個別「故事股」（story stock）在短時間內有非比尋常的好表現，吸引人參與屬正常，但強調一定要認清楚參與的目的是投機，既要控制注碼，亦要準備隨時離場，「如果你具備這樣的經驗及心態（mentality），這其實只是賺錢的一種方法而已，大量的流動性令很多股票價格可以短期急漲，但經過兩三年後（股價）便會回到現實（come back to earth）……你可以用這些股票作賭博，但記着這是投機、不是投資。」

作為機構投資者，蘇達輝當時認為，在「故事股」以外，市場有更好的投資機會，某些看來沉悶的股票，例如2020年因為宣布不派息而股價已大跌的國際銀行股，2021年起若能夠逐步恢復正常派息，便值得留意。

快手心通跌近九成 匯控升近五成

上述報道見報以來，心通醫療及快手股價分別勁跌92.89%及86.71%，而隨着匯控於2021年2月23日宣布恢復派息，至今股價則上升47.12%，由此可見，蘇達輝上述預測在過去3年成功兌現，因此他在今期封面故事的最新觀點也值得讀者重視。

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[封面故事]