晉達：正在全球配置 增中國股票

晉達蘇達輝指出，不少國際投資者原本期望中國去年初放寬防疫政策、社會復常後，將由消費強勁增長推動經濟復蘇，但結果消費增長及經濟復蘇力度均不及預期，原因是中國正面對很多結構性挑戰，而且政府亦沒有再像2008年金融海嘯後般推出強力的救市措施刺激經濟增長，故此，隨着中國去年以來不斷公布遜於預期的經濟數據及企業盈利，中國股市亦一直出現沽售壓力，表現的確令人失望。

印度估值遠高中國股市 或現轉折點

即使中國經濟面對的眾多結構性挑戰持續，惟向前望2024年龍年的話，蘇達輝指出，政府料會積極推出政策支持經濟增長，這樣的話，中國股市最終應該會受惠的，尤其是全球資金目前普遍低配中國股市，令中國股市估值已經跌至偏低水平。

蘇達輝表示：「過去一段時間，全球不少資金已減持中國股市，轉為買入印度股市，令印度股市估值現已高達中國的2倍，當市况變得如此極端的時候，市場或很快便是出現轉折點（inflection point），例如若中國經濟在今年出現一些真正的好消息。」

雖然蘇達輝並不預期今年中國經濟增長強勁，但他強調，的確有很多原因可以支持中國經濟今年重拾動力、有相對較好的表現，例如由於美國及中國政府今年均有其他更重要的事情專注去做，故他相信中美關係今年不會進一步惡化，反而有機會在去年11月「習拜會」的基礎上開始慢慢改善，若屬實便利好投資氣氛。

中國非1980年代末日本 不會長期低迷

恒指上周五收報15,533點，較2021年2月高位31,183點大跌近五成（見圖），與日經平均指數在1989年12月在38,957點見頂後、1992年12月大跌近六成至17,000多點相似，而且過去3年內地及本港樓價均顯著調整，加上內地近月亦已開始出現通縮，令人擔心中國經濟將步日本1980年代末期泡沫爆破後衰足30年的後塵，但蘇達輝認為，中國經濟現况較當年的日本理想，有機會可以較早走出陰霾。

蘇達輝表示，他在1980年初期曾出任日本小型股票的分析員，對當地經濟如何由盛轉衰有所研究，認為當年日本不論房地產市場或上市公司均有很多負債，尤其是當年日本地價很高，故此在1980年代後期泡沫爆破後需要長達近30年去槓桿；他認為，即使中國樓市在3年前也曾升至偏高水平，但情况不及當年的日本嚴重，而中國企業現時的資產負債表亦普遍較當年的日本企業穩健。

中國人口老化暫可控 10年後挑戰大

另外，蘇達輝指出，雖然中國也面對人口老化的挑戰，但目前中國的情况仍較日本1980年代末期時理想；他續說，人口老化在10年後才會成為中國更尖銳的問題，屆時將為經濟增長及資產價格帶來逆風，暫時仍有迴轉空間。綜合上述分析，蘇達輝透露，晉達近日在全球投資配置中已開始累積中國股票，他表示：「我們覺得這些中國優質股票估值吸引，我們聚焦於長線增長機會，故此選擇性地增持。」

內房最快今年底見底 可吼優質股

蘇達輝出任現職晉達資產管理投資智庫總監前，是晉達資產管理多元資產增長團隊聯席主管。晉達資產管理董事總經理、亞洲零售業務主管鄧嘉南透露，蘇達輝目前仍然有管理該行的投資組合，故此他上述對中國股票增持的觀點，並非只是口頭建議，而是實際行動。

晉達資產管理全方位中國股票聯席投資組合經理馬文暢則表示，未來中國將以消費、科技及高端製造業，而非房地產來推動經濟增長，有關優質上市公司有寶可尋；她續說，分析員普遍預期內地房地產市場在今年底或明年將會見底，而由於不同區域、城市或小區的樓盤均有很大差異，故此她會細心研究不同內房股的財務情况及發展項目的潛力，希望從中找到投資機會。

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