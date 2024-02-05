袁國守：樓價今年升定跌？

「樂觀派」憧憬美息回落 政府或「撤辣」

回看2023年，受到利率向上及本港經濟放緩影響，整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業），跌至33年有紀錄以來歷史新低。樓價方面，根據差餉物業估價署數據顯示，去年第四季私人住宅售價指數報317.1點，與2021年第三季的歷史高位397.9點相比急挫逾兩成（見圖）；單計去年12月，該指數按月挫1.4%，連跌8個月，全年累跌6.8%。

展望今年樓市，「樂觀派」預料有望否極泰來，價量將齊升，全年樓價有力升約5%，背後的「信念」是政府將完全「撤辣」，且美國加息周期完結，息口將在下半年回落，本港有望跟隨，加上「專才」來港，可為樓市注入生氣。

「淡友」稱新盤貨尾多 售價或下調

可是，世上無水晶球，美好憧憬能否成真，要到明年今日才有定論，在此際，或許同時聽聽本港樓市「淡友」又點睇。高力香港研究部主管李婉茵表示，今年樓價走勢將繼續受息口、一手貨尾銷情、政策成效及土地銷情影響。她指出，據統計，目前一手的已批未售、待批樓花申請和新盤貨尾單位，合共超過5萬伙，而過往10年的一手平均消耗量，每年約1.6萬伙計算，即約需3年多時間方能消化目前市場總供應量；加上貨尾量多，發展商今年樓盤價錢未具太多上揚空間，甚至可能向下調整，故綜合各原因，預測今年樓價將持續下跌5%至10%。

另值得留意，根據金管局上周公布的數據，去年第四季負資產個案錄得25,163宗，涉及金額1312.9億元，較去年第三季的宗數及金額按季大增1.26倍及1.21倍，創自2004年第三季後的季度新高。不過，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指出，負資產數字攀升，不代表業主無力供款；根據金管局去年12月住宅按揭統計調查資料顯示，超過3個月及6個月未償還按揭貸款的拖欠比率，分別報0.08%及0.05%，顯示絕大部分業主的供款能力仍穩健。他認為，只要借貸人每月準時還款，一般情况下銀行不會向負資產人士「call loan」，並提醒有意置業之人士避免「借太盡」，謹記按時供款及預留至少半年的後備資金。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]