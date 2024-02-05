畢馬威中國：中國風險投資仍獲垂青 續吸引融資

畢馬威中國客戶諮詢與創新合伙人查瑋亮（Egidio Zarrella）表示：「目前風投市場仍然資金充裕，許多投資者都在等待環球及宏觀經濟的不明朗因素消除。

亞洲地區仍有不少吸引的投資機會，不過風險投資者在出資時會較過往進行更嚴格的篩選，不再只追求有潛力的項目，這取態在2024年第1季不會有太大改變。」中國電動車企業在全球尋找業務拓展機會，包括東南亞地區。由於東南亞市場單一地區規模小，電動車企業尋求開展包括充電、租賃、汽車銷售等一系列業務，為了尋求更好的電動車生態鏈發展。

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