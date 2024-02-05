moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

畢馬威中國：中國風險投資仍獲垂青 續吸引融資

【明報專訊】儘管2023年亞太地區的創投金額及交易總數均有所回落，中國仍穩佔第4季亞洲十大交易其中7席，當中包括一輪集資額高達20億美元的融資。畢馬威的分析顯示，電動車行業在過去18個月的活躍度大幅增加。根據畢馬威2023年第4季度《風投脈搏》報告，去年第4季度亞洲區共錄得2390筆風投交易，集資額共188億美元。期內，中國的重點產業持續吸引大量融資，當中半導體初創企業長鑫新橋集資20億美元、潔淨科技企業華晟新能源集資2.74億美元，而人工智能和自動駕駛公司滴滴自動駕駛集資1.49億美元。市場亦關注針對於特定產業的人工智能應用，但這些企業大多仍處於非常早期階段。

畢馬威中國客戶諮詢與創新合伙人查瑋亮（Egidio Zarrella）表示：「目前風投市場仍然資金充裕，許多投資者都在等待環球及宏觀經濟的不明朗因素消除。

亞洲地區仍有不少吸引的投資機會，不過風險投資者在出資時會較過往進行更嚴格的篩選，不再只追求有潛力的項目，這取態在2024年第1季不會有太大改變。」中國電動車企業在全球尋找業務拓展機會，包括東南亞地區。由於東南亞市場單一地區規模小，電動車企業尋求開展包括充電、租賃、汽車銷售等一系列業務，為了尋求更好的電動車生態鏈發展。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[畢馬威中國 投資放大鏡]