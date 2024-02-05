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陳正犖：美英議息後匯市部署

【明報專訊】美聯儲連續4次維持利率不變，主席鮑威爾反駁3月減息預期，稱美聯儲尚未對通脹率持續回落至2%具信心。不過議息結果公布後美國10年期債息不升反跌，一來是即使3月減息機會銳減，市場堅持「雖不中亦不遠矣」，利率期貨顯示5月減息機會率仍高達約90%，二來是市場再次憂慮美國地區銀行經營狀况，資金流入債市避險，三來是美國財政部調低今季聯邦借款規模預測，又指短期內不會再增加長債發行規模，債市供應緩和，債息應聲回落。美匯指數短期內或下試支持位102.4，我們仍傾向相信年中附近時間美聯儲或開始減息，年底前累計減幅或達125個基點。

美料年中開始減息

英倫銀行一如預期維持政策利率不變，重申需在足夠長的時間內採取限制性貨幣政策，市場解讀議息結果偏鷹，支持英鎊兌美元表現，技術走勢分析若升穿1.2830的阻力位，或進一步上試1.2990。歐元區1月消費物價指數初值輕微放緩至2.8%，撇除食物、能源及煙酒，核心通脹放緩至3.3%，兩者均高於市場預期，向歐洲央行快開始減息的憧憬「潑冷水」，不過貨幣市場目前預計歐洲4月首次減息的機會率仍達70%。

我們認為歐洲央行將等待5月第一季工資數據以觀察通脹風險。技術走勢分析，歐元兌美元接近超賣，下行風險或有限，未來兩星期可能徘徊在1.0720至1.0990之間。

加拿大製造業PMI勝預期，而且加拿大央行行長麥克勒姆（Tiff Macklem）強調維持當前利率水平的重要性，以實現2%通脹目標，美元兌加元或繼續下跌至1.3280。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]