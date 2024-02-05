溫傑：現價料反映負面消息 友邦可分段部署

友邦保險是最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團，覆蓋18個市場，亦持有中郵人壽保險的24.99%股權。回顧其第三季業務表現，按固定匯率基準計算，第三季新業務價值增長35%至9.94億美元，為集團錄得歷來最高的第三季新業務價值。整體而言，集團期內的年化新保費增54%至19.38億美元。

地區方面，作為主要增長引擎的中國內地、香港、東盟和印度業務均進一步實現雙位數增長。以內地作例子，當地業務持續受惠於疫情後重新開放，業務表現較上半年升勢加快，第三季新業務價值增長超過20%。根據管理層所表示，市場對友邦的長期儲蓄產品需求仍然殷切，危疾保障產品於期內亦取得非常強勁的雙位數字新業務價值增長。

至於本港市場，整體代理生產力已超越疫情前的水平，伙伴分銷渠道方面，銀行保險及零售獨立財務顧問渠道均取得卓越增長。大家較關心的內地旅客，相關銷售持續非常強勁增長，約佔集團香港業務第三季新業務價值的一半。

提到友邦，部分投資者會關心其新業務價值的利潤率，以及整體公司的投資收益。針對利潤率，第三季達51.2%，較2023年上半年上升。雖然數據仍低於2022年上半年，但已見改善。以內地業務計，整體新業務價值的利潤率已於第三季內逐步上升（上半年新業務價值利潤率為50.3%），主要受惠於傳統保障業務佔比較高、長期儲蓄業務的產品組合有利轉向，以及產品重新定價。雖然投資收益受資本市場能見度偏低，令波動性或較大，但我們相信，隨着股價反覆下跌，料已反映大部分的負面因素。綜合而言，內地和本港市場貢獻友邦上半年新業務價值約一半，受惠兩地業績持續表現理想，都有利友邦第四季及今年業績。更重要的是股價正處較低水平，已反映大部分負面消息，若業績優於預期或大市氣氛轉好，料股價將顯著回升，建議可於60元附近水平分段買入作中線部署，目標先看68至70元。由於大市未穩，如較買入價下跌8%至10%，宜再檢討部署並考慮減持或止蝕。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]