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袁國守：3月不減息 美「軟着陸」機會高

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾暗示不太可能在3月減息，加上市場擔心美國地區銀行流動性問題再現，一度拖累美股回吐，但近日已連番創新高，借勢調整其實相當健康。

事實上，上周議息結果公布前，據CME FedWatch數據顯示，聯儲局於3月減息0.25厘的機會率已降至約40%；換言之，「3月難減息」絕非「驚嚇」，且非農數據遠勝預期，美股隨即回勇，上周五道指和標指皆創歷史收市新高。

有分析認為，聯儲局不急於減息代表美國經濟「軟着陸」機會高，加上今年是大選年，美股牛市年內結束機會微，所以不用太理會何時減息，每逢調整反而是買貨時機，或至少不用急於沽貨。

港股方面，1月份恒指累跌9.2%，科指更瀉20%，上周五恒指收報15,533點，表現續令人失望，除非之後中央推出「震撼」的救市措施，以挽回市場信心，不然港股難有大起色，暫只好投機短炒為上。

編務方面，農曆新年關係，《Money Monday》將於下期（12日）休刊，待龍年（19日）再跟讀者見面，在此預祝各位身體健康、財源廣進！

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]