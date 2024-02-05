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摩根大通亞洲：圓匯上周彈 日港購10096

【明報專訊】美國地區銀行股價急跌，市場擔心地區銀行流動性問題再現，避險需求上升，日圓上周反彈，美元兌日圓曾跌至146，為兩周低位，每百日圓兌港元重上5.3算之上。

日圓兌港元認購證近期獲輪場資金留意，雖然上周流入量放慢，但截至上周四的1個月，累計淨流入資金達900萬元，反映投資者或看好日圓兌港元進一步升值。看好日圓可參考日港購（10096），行使價5.4元，2024年6月28日到期，實際槓桿達16倍。做淡可參考日港沽（10158），行使價5.15港元，2024年9月27日到期，實際槓桿亦是約16倍。

日圓匯價反彈，日股高位整固，日經平均指數考驗36,000點承接力。如投資者看好日股後市，可留意日經購（10141），行使價4萬點，2024年9月13日到期，實際槓桿約11倍；看淡可參考日經沽（10142），行使價34,825點，2024年6月14日到期，實際槓桿近10倍。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]