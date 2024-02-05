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陳永傑：美零售佳 削3月減息概率

標籤：陳永傑

【明報專訊】許多人雖然忽視舊經濟數據，但舊數據卻能影響未來。例如美國全國零售聯合會（NRF）的去年底零售銷量，竟然削弱聯儲局今年3月減息機會，公布之日更使到美股下挫。到底會否削弱今年樓市及股市投資回報，就要看這些投資市場的實際表現。

美國每年11、12月零售銷售是黃金檔期，是翌年經濟溫度計，受到重視。假如銷售得好，反映來年經濟不俗。若銷售成績差，則意味來年經濟欠佳。

NRF最近公布，去年零售業黃金銷售檔期銷售額按年升3.8%，接近NRF預測3％至4%增長範圍上限。NRF表示，去年11月至12月底零售額為9644億美元，其估計範圍為介乎9573億至9666億美元。2023年增幅優於2010年至2019年的3.6%平均升幅。

NRF經濟師Jack Kleinhenz認為，數據反映消費者開支增長勢頭仍強勁，2023年零售業黃金檔期表現良好。Lululemon、Abercrombie & Fitch、Crocs等零售商，早前向上修訂對剛結束的季度收入預測。NRF指出，旺季期間的網購銷售額按年升8.2%至2768億美元。黃金銷售檔期成績理想，顯示翌年經濟環境不俗，美元利率期貨反映，3月不必減息刺激經濟，導致美股三大指數早前一度偏軟。

儘管美元利率期貨反映減息機會下降，但多數金融機構仍然預計美國經濟會軟着陸。美股及各地股市多數向好，意味投資者仍然看好全球投資市場，繼續追入美股及美樓等投資工具，而且更擴散至世界各個主要股市及樓市。各地投資者均看好今年主要地區的樓市及股市，看來旺市不容易停下來。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]