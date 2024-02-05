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廖偉強：置業在此刻 入手勝算高

標籤：廖偉強

【明報專訊】放眼亞洲，以至全世界，香港都是具吸引力的城市；縱使近年經濟復蘇緩慢，股市、樓市表現不理想，面對挑戰不斷，但香港固有的優勢仍未消失，只是近年被短期的阻滯，影響了大家的印象。只要政府能積極加大力度推動經濟及改善民生，我們仍有機會看到昔日的「東方之珠」重新發亮。

事實上，香港優勝之處仍有很多，在做生意方面，擁有低稅制及簡單稅制、運輸及物流的便利，有背靠祖國，面向世界的優勢、資金進出容易、法制健全及公平等。香港有先進及安全的基建及公用設施，半小時的生活圈，日常購物非常方便；亦有言論自由，出入境沒有限制。在環境及治安方面，衛生環境尚算不錯，治安的安全程度更加是世界名列前茅。香港的醫療體系相對很多地方都完善，這裏有世界頂尖的醫療人才。

筆者認為，現時香港各行各業，只要願意努力去提升服務質素，讓世界各地來香港營商及旅遊的人士，都能感受到那份「賓至如歸」，很多現在面對的困難，就可以迎刃而解；競爭力亦可再度提升。

至於物業市場，當然仍有待利好的消息和合適的措施來加以提振。現時樓價已從高位累積下跌約兩成半，地價亦相應回落，筆者認為，目前樓價已跌到可以接受水平，加上輸入專才愈來愈多，帶動住屋需求，同時推升租金水平；而今年減息機會甚大，即將公布的《財政預算案》，亦有可能「減辣」或「撤辣」，投資者的聰明錢已摩拳擦掌，部署重返物業市場。隨着各項措施明朗化，樓市交投可望上升，樓價跌勢亦會放緩；所以，買家如能趁樓價未全面企穩，低價入手優質貨源，風險較少之餘，投資勝算亦相對高。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]