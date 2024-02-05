布少明：「撤辣」助解負資產困境

在樓價跌勢未止之下，負資產宗數因而上升。日前金融管理局公布去年第四季末負資產宗數約2.51萬宗，較第三季末急增約1.26倍，創自2004年第三季的逾19年新高。個人認為，假如在未有利好消息帶動下，樓價難免進一步尋底，料首季負資產宗數或攀升至超過4萬宗水平。為免影響經濟，呼籲政府為樓市全面「撤辣」，吸引資金來港投資，絕對有助加快經濟復蘇。若樓價續跌，影響市民消費信心，所產生的「負財富效應」會令消費者變得更謹慎和節制，形成消費信心的危機，嚴重阻礙經濟復常，甚至禍及香港整體經濟表現。

即使去年10月底《施政報告》已為樓市「減辣」，惟樓價跌勢持續，美聯樓價指數最新報135.73點，連跌24周，比起2021年歷史高位更跌逾23%，重返至2016年10月下旬的逾7年新低。在未有利好消息支持下，相信樓價將進一步下跌。「減辣」後物業交投亦未見起色，據土地註冊處資料顯示，今年1月整體物業註冊量錄4393宗，比起去年同期未「減辣」前的4427宗更低。

筆者強調全面「撤辣」並非解決樓市問題「萬應靈丹」，但至少有助穩定樓市及消費信心，對穩定經濟有正面作用。物業交投減少，不單影響地產行業，銀行、律師樓、裝修、運輸、甚至資產管理等行業都會受衝擊。因此當局應盡快提振市場信心，以免錯失最佳時機，否則在樓市出現更大危機時才出招，屆時或為時已晚。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]