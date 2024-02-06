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周大福促罷免佐丹奴劉國權 委鄭志雯鄭志亮任非執董

【明報專訊】佐丹奴（0709）獲周大福代理人旗下公司提出全面收購要約失效，至今事隔16個多月，由周大福代理人為首並在佐丹奴持股24.06%的Sino Wealth International（下稱Sino Wealth）提出召開股東特別大會，罷免主席劉國權董事及行政總裁職務，改動議委任Adidas前亞太區及大中華區董事總經理Currie, Colin Melville Kennedy為行政總裁，並同時委任鄭志雯、鄭志亮為非執行董事，及委任黃偉德為獨立非執行董事。

根據佐丹奴公司細則，只要有持股不少於十分一的股東提出動議，便可要求在兩個月內召開股東特別大會，並在緊隨股東會後通過董事會採納有關動議。若以中央結算於2月2日收到Sino Wealth的通知，該集團事隔3日接獲通知，換言之有關股東會須於4月上旬召開。

擬委Adidas前高層任CEO

消息人士指出，即使近年佐丹奴業績好轉，亦難言績優，若以2022年計，經營溢利在過去10年大跌近五成。現時佐丹奴亦不再是行業龍頭，營銷策略難跟對手媲美，並且面臨國內外品牌興起等內憂外患。

同時隨着劉國權年屆70歲，體力不如以往，反而Sino Wealth建議委任的Currie，於Adidas任職期間協助Adidas的大中華區收入大增5倍，加上他具跨國企業的經驗，料可助佐丹奴重新規劃發展方向。

佐丹奴最大股東是Sino Wealth，按根據去年9月底資料，排名其後便是持股達5.93%及1.72%的「股壇長毛」David Webb及劉國權，但相信前者目前持股已低於5%。周大福代理人旗下公司2022年曾對佐丹奴提出要約，但是由於獲股東交貨比例未夠一半最終拉倒，今次由Sino Wealth發難，料為上次要約失效後的延續。