德勤料本年度港財赤1172億 應維持簡單稅制優勢 不建議再派消費券

籲寬減薪俸稅等 上限6000元

尹佩儀指出，相較開徵新稅種，上調現有稅率是削減財赤的較佳做法，但她預期月底公布的財政預算案不會提及加稅，因削減支出對控制財赤更有效，且加稅亦不利經濟活動。

德勤建議政府可在新的財政預算案中加入稅務寬減和紓緩措施，包括寬減2023/24年度百分之一百薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，上限為6000元。另外提高居所貸款利息及住宅租金扣除額，最高扣除額增至每年12萬元，加幅約為20％，年期維持為20個課稅年度；並建議政府豁免分期繳稅附加費以減輕因財政困難而申請分期繳稅納稅人的壓力。

德勤中國稅務合伙人潘宗杰稱，為了維護香港作為國際金融中心和資產管理中心的地位，建議取消基金及單一家族辦公室豁免徵稅制度下的「5%附帶收入」門檻，為包括藝術品、數字資產等「合資格資產」的債權投資所得利息收入提供香港利得稅豁免。他亦建議向成立於香港的基金管理公司及單一家族辦公室，在符合某些條件下，提供稅務優惠（如利得稅減近半至8.25%）。

倡免最多500萬上市費吸外企

另外，德勤中國稅務合伙人戚維之認為，政府應鼓勵企業投資以提升香港經濟動力和競爭力。她建議允許扣除最多500萬元上市費用，來鼓勵企業來港上市。並且通過給予香港地區總部8.25%的優惠稅率，以及給予新設的環球貿易公司稅務優惠以推廣香港成為區域商業樞紐。

此外，戚維之亦建議政府考慮完善知識產權相關稅制以推動香港的創新科技發展。

明報記者 田越