內地上月財新服務業PMI遜預期

業界整體樂觀度降至3個月新低

至於計及財新製造業、服務業PMI在內的財新1月綜合PMI指數為52.5，亦略低於上月的52.6。報告稱，新年伊始，需求基本面改善，新客戶增加支撐銷售增長，中國服務業企業的新接業務總量持續增加。因銷售增長，需擴充產能，上月中國服務業企業連續第二個月增加用工，惟用工增速整體仍輕微，部分企業仍持較審慎態度。

報告指出，今年1月新訂單增速偏低，較去年12月創下的7個月最高紀錄明顯放緩。因新業務競爭加劇，企業面臨降價壓力，1月服務業收費價格自2022年4月以來首次出現輕微下降。財新認為，企業對2024年經營活動前景保持高度樂觀，普遍是因為相信市况會有改善、客戶數量增加及公司有擴張計劃。不過，當月業界整體樂觀度降至3個月低點。

標普港PMI上月重回收縮區

另外，標普全球公布香港今年1月PMI報49.9，低於去年12月的51.3，重回收縮區間。標普報告指出，數據顯示踏入2024年，香港私營經濟營商環境略為轉差。

報告稱，1月份香港私營企業新接業務量較去年12月減少，內地、海外以及本地的訂單量均因經濟放緩而下滑，當中以面向海外和內地買家的業務最受影響。由於新增訂單減少，企業大多選擇減採購，去庫存。

由於憂慮經濟不穩，又恐白熱化的競爭影響銷情，因此商家更看淡前景。標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，1月市場需求轉弱及供應鏈問題是影響企業經營的主因。目前，重燃需求以催谷新一輪增長至關重要。