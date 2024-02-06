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鮑威爾：聯儲或3月後才減息 憂遏通脹未完成 債息升美股應聲挫

【明報專訊】美聯儲主席鮑威爾在周日播出的《60分鐘時事雜誌》專訪重申，對減息態度審慎，可能要待3月之後才減息。有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos撰文指出，鮑威爾專訪的重要信息，在於美聯儲已將焦點轉向何時開始減息。鮑威爾稱，考慮到穩健的經濟增長，「我們覺得可以謹慎地着手應對何時開始減息的問題」，但當局毋須急於下調利率，因為「過早採取行動的風險，在於（遏抑通脹的）工作尚未完成」。

鮑威爾上周四接受專訪時稱，美聯儲官員認為通脹正在下降，不過在開始減息前，希望看到更多數據，確保通脹可持續實現2%的目標。美聯儲官員去年底平均預期，將在2024年減息0.75厘。美聯儲新一期預測要到3月會議才公布，但鮑威爾強調，「在此期間沒有發生任何事情，讓我認為減息預期會顯著改變」。

3月開始減息概率跌至15.5%

鮑威爾一再為加息預期降溫，令3月減息的希望破滅。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員昨晚押注，3月開始減息的概率，降至15.5%。5月減息0.25厘或以上的概率，降至不足六成半。不過交易員仍押注全年減息1.25厘，但概率不足六成。美匯指數在104水平徘徊。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚高見4.46厘，美國10年期國債孳息率昨晚升穿4.1厘。美股三大指數早段下滑，道指一度跌近400點。不過美國重型機械製造商Caterpillar（美：CAT）營業利潤實現雙位數百分比增長，股價早段升逾5%創新高。

鮑威爾表示，原預期收緊貨幣政策會帶來的痛苦「確實沒有發生」。他說，美國經濟持續強勁，「這確實是好事，希望這情况持續下去」。昨晚公布的美國1月ISM非製造業指數升至53.4，是4個月高位。上周公布的美國1月非農就業職位增長35.3萬個，幾乎是經濟師預期的兩倍。去年12月美國核心（PCE）物價指數的6個月年化通脹率已降至1.9%，低於美聯儲的2%目標。

不過鮑威爾稱，若現在就說經濟已實現「軟着陸」為時過早，美聯儲官員正試圖平衡兩種風險，一是過早減息，令通脹反彈；另一種風險是利率過長時間保持在過高水平，可能導致經濟放緩。

Timiraos指出，鮑威爾強調不會等到通脹達到2%目標才減息，但希望對通脹下降到2%有更大的信心。彭博社指出，《60分鐘》主持Scott Pelley的旁白稱，鮑威爾預期在今年中開始減息，不過該專訪的文字紀錄（包括未播出的訪問）未見到這內容。

強調決策不涉政治因素

美聯儲衡量減息的時機，時值美國大選年。美國前總統特朗普此前形容鮑威爾很「政治化」，認為他會以減息協助拜登競選。特朗普稱，倘若自己當選，將不會在鮑威爾2026年任期屆滿時再任命他。鮑威爾則在專訪強調，美聯儲決策不涉及政治因素。

對於外界憂慮到美國商業房地產市場惡化恐影響銀行業，鮑威爾稱，美聯儲官員研究了大型銀行的資產負債表，認為這問題似乎可控，有一些規模較小的地區銀行將業務集中在這些領域，「我們正與他們合作」。

鮑威爾另警告，美國聯邦政府的債務增長速度，超越經濟增速，「這是不可持續的」，應重新優先考慮財政可持續性，且愈早愈好。

（綜合報道）

[國際金融]