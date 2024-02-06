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OECD料聯儲 下季率先減息

【明報專訊】經濟合作與發展組織（OECD，簡稱經合組織）昨發表中期展望，預期美國通脹迅速降溫，為未來數月減息打開大門。OECD預期，美聯儲可能會在第二季率先減息，歐洲央行和英倫銀行則可能在第三季開始下調利率。

憂英控制物價遇困難

OECD預期，美國2024年的通脹率將降至2.2%，並在2025年降至僅2%，是七國集團（G7）中最低。不過英國將會是G7中，通脹最高的國家。OECD預期，英國今年通脹率達2.8%，而2025年為2.4%，預示英倫銀行在控制物價方面仍遇到困難。

經合組織首席經濟學家Clare Lombardelli稱，最大問題仍是通脹，雖然它似乎持續下降，但「我們還有很長的路要走」。OECD預期，到2025年底，通脹將降至大多數G20國家的目標。該組織預計，主要央行有望較其11月經濟展望的預測，更早開始減息。不過主要央行的貨幣政策，應在未來一段時間內保持限制性，意味央行不應將利率降至疫情爆發前的接近零水平。

OECD預期，強勁的家庭支出和就業市場，推動美國今年GDP的增速可達2.1%，高於其他G7國家，但在2025年將回落至1.7%。

另外，OECD對中國的GDP展望不變，預測今年經濟增長4.7%，2025年將增長4.2%，增幅較2023年放慢，原因是消費需求低迷、債務高企及房地產市場疲軟。

OECD預計，2024年全球GDP將增長2.9%，略高於此前的預測，並預計到2025年，全球GDP升幅將增至3%。

（綜合報道）

[國際金融]