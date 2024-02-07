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內地多部委出手 A股港股齊升 彭博：監管機構向習近平匯報資本市場情况

標籤：經濟

【明報專訊】內地「加碼」救市，A股和港股周二齊飈升。外電報道，內地金融監管機構將向國家主席習近平匯報資本市場情况，市場憧憬北京會將股市「止血」視為最高政策目標。同時，中央匯金承諾增持交易型開放式指數基金（ETF），中證監其後發布聲明稱全力維護市場穩定運行（見另文），並表明將繼續協調公募、私募基金等不同機構投資者加大力度入市。受相關消息刺激，恒指升逾600點，重上萬六點關，科指勁升6.7%；滬綜指升3%，結束六連跌，深成指升逾6%（見圖）。

滬深股通下的南水淨買入達126億元人民幣，創去年12月底以來最大單日淨買入，惟港股通下的北水趁機獲利走資約69億元。資金流入下連帶人民幣匯價亦顯著做好，在岸人民幣高見7.1862，升109點子或0.14%。分析認為，內地連環出招救市，港股反彈有望延續至月底，後市可能上試17,500點至18,000點。

126億南水淨買A股 今年來最多

彭博引述消息報道，包括中證監在內的中國金融監管機構，計劃最快周二就資本市場的最新情况和政策舉措，向習近平匯報，匯報具體時間仍待最終確定，目前尚不清楚匯報後會否有新的支持措施出台。

中央匯金公司公布，充分認可當前A股市場價值，已於近日擴大ETF增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。中證監表示，將持續協調引導公募基金、私募基金、證券公司、社保基金、保險機構、年金基金等各類機構投資者加大力度入市，鼓勵和支持上市公司加大回購增持力度，為A股市場引入更多增量資金。

受消息刺激，A股和港股齊齊反彈。恒指昨高開31點，已為全日低位，隨着A股做好，港股升幅擴大，午後最多升644點，高見16,154，最終以接近全日高位收市，收報16,136，升626點。國指升近半成；科指升6.7%。大市全日成交1280億元，較上日增加35%。北水轉淨走資達69億元，盈富（2800）遭北水淨沽63.4億元，盈富全日成交達130億元，為成交榜首。

重磅科網股發力，阿里巴巴（9988）及京東（9618）升逾7%，美團（3690）升6%，騰訊（0700）升4%（見表）。金融股做好，港交所（0388）升逾半成，平保（2318）升6%。內房股走強，龍湖（0960）、融創（1918）升一成，前者為表現最好藍籌。

分析：料試17500至18000點

股票分析師協會副主席郭思治表示，昨日內地「暴力」救市，港股出現不少平淡倉活動。在內地連環出招救市下，預期效應不會太短暫，今次港股反彈會延續數個星期，甚至至2月底。但補充今波只是反彈，不是大升市，始終市場擔憂內地經濟，在缺乏資金的情况下，大市都無以為繼，獲利資金會計數離場。但目前亦不時候做淡，後市有望上試17,500點至18,000點。

明報記者