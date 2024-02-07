存款保障調高至80萬 料第4季落實

實質保障提高兩成

陳羿續稱，當保障額提高至80萬元，存保基金目標規模須由現時63億元增加三成至約82億元，相信在成本可控的情况下有助減低銀行將額外成本轉嫁給客戶的可能。為盡快達到目標規模，存保會恢復向業界收取建立期徵費。

他透露，諮詢期間有17間銀行建議進一步提升至100萬元水平，理由是吸引更多存款以增加本港競爭優勢；大部分零售銀行為較富裕客戶提供的銀行服務均以100萬元為門檻。他指出，訂立保障額是以維持銀行穩定為最終目的，為存戶提供適當保障，存保計劃並非作為競爭工具。若提升至100萬元保障額，存保基金目標金額上升幅度要達至約七成、即109億元左右。

另外，存保會主席劉燕卿表示，鑑於國際間存款保險發展在未來數年有不少變數，加上部分銀行因客戶資產服務門檻要求，存保會擬將下次檢討工作由5年一次縮短至3年一次，即2027年再檢討。至於日後會否維持「3年一檢」，陳羿補充，要視乎當時情况及國際指引的最新安排。

虛擬資產不屬存款 暫不納計劃

至於包括穩定幣等虛擬資產，會否考慮納入存保計劃，陳羿指這些並非屬於存款，暫未有計劃納入存保範圍，但會密切留意相關發展。