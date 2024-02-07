機管局零售債首掛升1.6％ 每手帳賺160元

陳茂波：冀三跑運作後恢復派息

機管局於昨日舉行發行儀式，財政司長陳茂波致辭時表示，機管局按政府建議發行零售債券，具標誌意義，既為市民提供多一個穩定及安全的投資選項，亦為日後其他大型融資項目提供重要參考。他續稱，政府以往每年收取機管局數十億元股息，而過去數年則暫停，冀三跑投入運作後機管局可恢復派息。

蘇澤光：三跑融資大致完成

機管局主席蘇澤光致辭時表示，三跑系統項目涉資1410億元，是香港目前比較大型的基建計劃。他指出，機管局選擇靠自己在金融市場融資是相當「明智決定」，因為可以減少公共財政負擔，令債券市場多元化和增加流通量。他強調，有信心第三跑系統其餘項目可於今年內完成，並據乘客增長速度而逐步開放相關建設。另外，項目全部完成後，機場容量會增加50%，每年接待乘客可由7000萬增至1.2億；貨運量由500萬增至1000萬公噸，以保持香港在世界上領先的航空樞紐地位。他提到，完成是次發債後，三跑的融資計劃已大致完成。

是次機管局零售債券發行金額50億元，年期為2.5年，每年定息4.25厘。