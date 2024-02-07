佐丹奴罷免風波 Webb：鎧盛持股關鍵

【明報專訊】佐丹奴（0709）大股東周大福控股2022年提出全面收購要約失敗，本周一（5日）晚提出召開股東特別大會，要求罷免主席兼行政總裁劉國權，同時委任鄭家純女兒鄭志雯及兒子鄭志亮為非執行董事。有「股壇長毛」之稱的David Webb昔日曾為佐丹奴第二大股東，昨於社交平台X（前稱Twitter）表示，佐丹奴需行使其法定權力，查出券商鎧盛（Halcyon）手上18.7%佐丹奴股權的持有者，該持股者對今次控制權爭奪戰的結果至關重要。
根據資料，David Webb在周大福控股2022年提出收購要約後曾增持至高達5.93%，不過2022年8月最後一次披露已減持至低於5%。值得注意的是，佐丹奴大股東提出收購要約時，David Webb曾直言價格過低，劉國權亦稱沒有套現的需要，因此不會接受要約；要約觸礁時，David Webb形容要約是一個「複雜的故事」，明顯不符合周大福及其財務顧問鎧盛資本原來計劃的走向。
中央結算系統資料（CCASS）資料顯示，現時佐丹奴最大持倉的券商為周大福珠寶，持有28.41%或4.58億股；其次為鎧盛證劵，持18.71%或3.02億股佐丹奴，兩者合計持股已達47.12%，足以左右最終結果。事實上，上次鄭氏提出要約的財務顧問正為鎧盛資本，一直被視為大股東一方友好人士。鎧盛資本創辦人兼主席陳志安為資深投行界人士，早年在鄭家創立的大福證券工作，2000年起出任執行董事，至2011年自立門戶成立鎧盛。