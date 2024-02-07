總商會：向本港企業市民加稅「不理想」 倡向非本地數碼服務供應商徵稅 料收15億

建議薪俸稅利得稅全額退稅

陳瑞娟表示，面對充滿挑戰的經濟環境，希望政府提出多項紓困措施，促請政府就利得稅、薪俸稅及個人入息課稅提供一次過全額退稅，上限各為6000元，將中小企融資擔保計劃下有時限的特別優惠措施再延長24個月，以及立即全面「撤辣」。陳表示，如今樓市需求仍在，但置業人士傾向於保守，對「辣招」調整普遍持觀望態度，因此「撤辣」有效改善市場狀况。

曾在港設地區總部企業 籲3年免稅

劉穎又提出，為應對沉重財政壓力，政府必須多管齊下確保經濟穩定並維護公共財政穩健，在增加政府稅收方面，建議政府向非本地數碼服務供應商在港收入徵收數碼服務稅。劉指出，目前已有逾100個國家或地區直接或間接徵收數碼服務稅。另外，香港數碼供應商「走出去」時，可能須按當地規定繳交數碼服務稅；反之，外地數碼供應商在香港提供服務則毋須繳稅，不利於本地數碼公司在公平環境下競爭。劉穎續稱，建議主要在不影響民生消費的前提下徵稅，比如網上廣告、社交媒體、內容串流和分享等。

劉穎稱，雖然未特別估算數碼服務稅能為政府創收的具體數額，但據第三方估算，2023年，計算以上涵蓋的所有數碼服務，香港收入超過35億美元。若以5%計算稅率，保守估計此項稅收收入可能超過14億至15億港元。

此外，總商會還提出如為曾經在港設立地區總部的企業，提供3年免稅期等多項吸引人才及企業的措施，又建議通過建立超高淨值家族和單一家族辦公室生態系統，推進人民幣國際化，定期發放綠債等債券，維持全球最低稅率優勢等措施強化香港商業和金融中心地位。

明報記者 邱潤青