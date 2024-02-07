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彭博：阿布扎比財富基金擬入股珠海萬達

【明報專訊】彭博引述知情人士稱，阿布扎比財富基金已經就入股珠海萬達商業管理集團（下稱珠海萬達）進行初步討論，可能從現有股東手中購買股份。報道指由於部分投資者仍希望回售股票並退出珠海萬達，目前珠海萬達已向銀行尋求約300億元（人民幣，下同）貸款，作為任何潛在贖回的備用資金。珠海萬達是否取得300億元貸款，亦將是阿布扎比投資局的入股能否成事的關鍵。

珠海萬達遲遲未能上市，與戰略投資者的對賭協議迫在眉睫下，去年12月大連萬達為了化解高達300億元的對賭危機，最終放棄珠海萬達的控制權。據大連萬達與投資者太盟（PAG）宣布，雙方簽署新投資協議，太盟將聯合其他投資者，在其2021年的投資贖回期滿時，經大連萬達商管集團贖回後，對珠海萬達商管再投資。

傳珠海萬達尋求300億貸款 贖回股份

現有投資人於2021年8月對珠海萬達商管的投資額約為380億元，其中太盟的投資額約為28億美元（約180億元人民幣），現有投資人在原投資安排中享有到期贖回權。

按照新協議，大連萬達商管在珠海萬達持股40%，仍為單一最大股東，太盟等數家現有及新進投資人股東參與投資，總計持股60%。

知情人士指出，雖然萬達董事長王健林通過12月的交易避免向投資者立即付款，但一些投資者仍然希望回售股票並退出。據報，珠海萬達已向銀行尋求約300億元貸款，作為任何潛在贖回的備用資金。報道指阿布扎比投資局的代表不予評論，太盟和珠海萬達各自的代表未回覆尋求評論的請求。