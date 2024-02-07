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FT：中芯滬新設5納米製程生產線 代工華為麒麟晶片 用於最新高端智能手機

【明報專訊】美國聯同盟友阻止中國取得先進半導體技術之際，中國的半導體生產繼續取得進展。《金融時報》引述知情人士稱，中國最大的晶圓代工商中芯國際（0981）已在上海設立新的半導體生產線，最快於今年開始為華為生產新一代5納米製程的智能手機處理器，配合中國政府的晶片自給自足目標。

中芯擬用現有美荷製設備生產

美國政府以國家安全為由，去年10月進一步收緊先進晶片製造設備對華出口限制，並拉攏到荷蘭和日本政府合作，阻止中國獲得這些國家的新進晶片生產工具，包括荷蘭光刻機巨頭ASML（美：ASML）的設備。知情人士稱，中芯國際計劃利用現有的美國和荷蘭製設備，為華為旗下海思半導體（HiSilicon）所設計的麒麟系列晶片代工，生產更微小的5納米製程晶片，用於華為最新的高端智能手機。

華為旗艦手機數據中心有望升級

雖然5納米製程的晶片，仍然較目前最先進的3納米製程晶片落後一代，但這消息反映在美國收緊技術出口限制後，中國半導體產業仍不斷進步。華為去年8月推出搭載7納米製程處理器的Mate 60 Pro高端智能手機。根據市場調查機構Canalys的數據，Mate 60 Pro助華為第四季在中國的出貨量提升近50%。

知情人士稱，憑藉5納米製程工藝，華為有望為其旗艦手機及數據中心升級。消息指若新晶片的生產取得成功，華為最強大的AI處理器昇騰（Ascend）920也將由中芯國際以5納米製程生產，從而收窄中國替代AI晶片，與AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）的AI圖形處理器（GPU）差距。

華為的7納米昇騰910b 晶片，被視為最有能力取代Nvidia AI晶片的選項之一。消息指中芯已擴大7納米製程的產能，為華為生產更多麒麟（Kirin）處理器和AI GPU。

不過消息人士稱，中芯代工的晶片，價格比台積電（台：2330、美：TSM）同等級的5納米及7納米製程晶片高出四成至五成，良率也不及台積電的三分之一。半導體產業專家Douglas Fuller稱，如果錢不是問題，中芯和華為仍可繼續推進高端晶片生產。

7納米和5納米製程晶片的生產線，包含中芯國際在美方收緊出口限制前購入的美國及荷蘭設備。荷蘭政府最近吊銷了一些先進設備的出口許可證，限制ASML對華銷售產品。消息人士稱，美國聯同盟友收緊對華的先進晶片製造設備的出口限制後，中芯國際的產能擴張面臨更大的障礙。

路透此前引述知情人士稱，Nvidia專供內地市場的「降級版」H20晶片接受預訂 ，推動Nvidia股價連日上漲。高盛與美銀均將Nvidia目標價上調至800美元。

美政府加快發放晶片行業補貼

美國政府開始加快發放對晶片行業的補貼。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周一表示， 計劃未來兩個月，從政府的390億美元晶片補助計劃，撥出多筆補助，提振美國半導體產業的發展。她去年12月曾預期，未來一年將發放10多項晶片補助。

（綜合報道）

[國際金融]